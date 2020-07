Béisbol surcoreano volverá a la acción con fanáticos, aunque en primera instancia los equipos tienen permitido vender el 30 % del aforo, la cifra podría aumentar.

Existe una lista de obligaciones para los aficionados como parte de las medidas para permitir el acceso a los estadios y la propagación del covid-19

Portar mascarillas y ubicarse con un asiento de por medio, no comer en las gradas, no consumir bebidas alcohólicas, no gritar, cantar o animar y prevenir el contacto físico son algunas de las exigencias que se les solicita a los aficionados.

Método para adquirir las entradas

Se pudo conocer que para que las autoridades de salud obtengan mayor información de los usuarios los boletos solo se podrán adquirir con tarjeta de crédito.

Modalidad que se emplea para alcanzar localizar fácilmente a la persona.

En caso de corroborar durante el juego el contagio por covid-19 de un fanático, la liga KBO se encargara de detener el partido para la desinfección de las instalaciones.

Asimismo si jugadores o integrantes del equipo resultasen infectados, la KBO, se encarara de cerrar las instalaciones por dos días, pero se continuara jugando.

La liga sur coreana se convirtió en una de las primeras competencias deportivas en volver a la acción.

Con información:Últimas Noticias

