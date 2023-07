Becky G habló por primera vez sobre la infidelidad de su exprometido

A través de una entrevista con la Revista People en Español, confesó que ha sido un año duro en su vida amorosa, por lo que su refugio fue la música y su familia.

«El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia».

Sin ofrecer detalles sobre su exprometido, indicó que ha enfrentado situaciones difíciles, pero que ha aprendido a manejarlas y salir airosa. También la cantante aseguró que lo más importante es cosechar el amor propio.

«Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo. El amor propio también requiere poner barreras y honrar tus propias necesidades y deseos. Se trata de escuchar tu voz interior y tomar decisiones que estén alineadas con tus valores y tus aspiraciones».

Confesó la traición

A finales de marzo, Sebastian Lletget, prometido de la cantante Becky G admitió su infidelidad y pidió perdón en las redes sociales.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el futbolista lamentó haber dañado a Becky G con su comportamiento, luego de siete años de relación.

Seguidamente, el prometido de Becky G argumentó que afronta problemas de ansiedad y cuadros de agresividad de los que no había sido consciente.

Cabe destacar que ambos se comprometieron en matrimonio el año pasado, cuando el futbolista le entregó el anillo de compromiso a Becky en un Yate.

Con información de VN