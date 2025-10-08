BDV y Credicard ofrecerán nueva experiencia de pago integradora desde la BDVApp

Caracas, 8 de octubre de 2025 (Prensa BDV).- El Banco de Venezuela (BDV) reafirma su liderazgo en la transformación digital, al anunciar una nueva alianza estratégica con Consorcio Credicard, que marca un hito en sus soluciones integrales con la incorporación de la plataforma de pagos ‘Access Pay’, en el aplicativo móvil BDVApp.

Como parte de este acuerdo, el BDV junto con Credicard, su principal aliado estratégico en puntos de venta, ofrecerá una nueva experiencia totalmente innovadora. A los pagos sin contacto ya disponibles con las tarjetas y PagomóvilBDV, se sumará ahora la funcionalidad de pagos entre dispositivos móviles y terminales POS.

En este sentido, a través de la BDVApp ‘Access Pay’, los clientes podrán realizar pagos mediante la tecnología NFC simplemente acercando su dispositivo móvil, una vez ingresado a la app del BDV, a puntos de venta de Credicard con cualquier tarjeta registrada, sin importar la entidad emisora.

Asimismo, permitirá gestionar tarjetas de otros bancos afiliadas al sistema Credicard, lo que evitará la necesidad de utilizar múltiples aplicaciones.

Próximamente con esta nueva funcionalidad, los clientes de la entidad financiera podrán disfrutar de un método de pago más integrador, ágil y versátil, marcando un antes y un después en las transacciones digitales del país.

Esta alianza, además de mejorar la experiencia del cliente, consolida al Banco de Venezuela como una Institución pionera en la innovación, que sigue centrada en dar pasos firmes hacia la banca del futuro.

Prensa BDV

Hender «Vivo» González