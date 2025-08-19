Barrio Unión clama por asfaltado luego de 4 meses de espera

Los habitantes de la carrera 6 entre calles 12 y 13 de Barrio Unión al noroeste de Barquisimeto, hacen un llamado a las autoridades competentes para que se realice el asfaltado urgente de su vía, que se encuentra en un estado deplorable después de los trabajos de reparación de cloacas realizados hace aproximadamente cuatro meses.

Según Simón Rossell, un vecino de la comunidad, el problema se originó cuando las cuadrillas encargadas de reparar las tuberías de aguas negras dejaron la zanja simplemente cubierta con tierra. «Luego que culminaron, nos dejaron el trabajo solamente tapado con tierra, el cual, a los días se hundió por las lluvias y por los carros que pasaban», explicó Rossell.

El hundimiento ha provocado que la vía se deteriore considerablemente, afectando a la circulación vehicular y peatonal. La situación ha llegado a tal punto que «ya hasta le está saliendo grama», comentó el vecino, evidenciando el tiempo que ha pasado sin que se le dé una solución definitiva.

Los afectados señalan que la zona afectada es una «L» que abarca una cuadra y el cruce, y que desde que terminaron los trabajos de reparación de las cloacas, ningún ente gubernamental se ha acercado para darles una fecha de inicio para el asfaltado.

Los vecinos de Barrio Unión hacen un llamado desesperado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y terminen el trabajo que se dejó a medias, devolviéndole a la comunidad la seguridad y la dignidad de tener una calle en buen estado.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto