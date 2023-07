Alcalde Luis Jonás Reyes: “Barquisimeto resplandecerá con la recuperación del Sol Naciente”

La inclusión e igualdad, forman parte del proyecto de la Alcaldía de Iribarren. Por tal razón; lo primero que comunicó el Alcalde Luis Jonás Reyes durante en su programa número 16 de “Entre Todos“, fue sobre la recuperación de la Plaza de Los Abuelos, donde se encuentra también el anfiteatro y sobre el contacto que ha mantenido con la Fundación Carlos Cruz Diez y su hijo, para ir adelantando la total adecuación del Monumento al Sol Naciente de Barquisimeto.

”He estado en contacto con la representante de la Fundación de Carlos Cruz Diez, para planificar el proceso de recuperar cada espacio icónico de la ciudad barquisimetana’‘ Indicó el Alcalde Luis Jonás Reyes.

”Hemos conversado sobre la necesidad de recuperar el Monumento al Sol Naciente. Me he preocupado por incluir a la comunidad larense a sumarse en este trabajo y concretamente, he nombrado a una comisión especial compuesta por ingenieros y arquitectos para trabajar en la misma’‘. Así lo expresó Reyes Flores durante la decimosexta transmisión.

”Me siento muy contento por la disposición, receptividad y firme voluntad de Junior, quien es hijo del maestro de arte cinético Carlos Cruz Diez; para recuperar de la mejor manera posible al monumento más grande que diseñó el artista en Venezuela, el cuál comúnmente para los guaros, se conoce como La Redoma al Sol’’.

“Ellos (Fundación Carlos Cruz Diez), tienen parte del equipo en España y Canadá, sin embargo; esperamos para el día jueves finiquitar los detalles y de esta manera embellecer al Sol Naciente’‘. Enfatizó la primera autoridad del Municipio Iribarren

En otro contexto, el Alcalde Luis Jonás invitó a la población crepuscular a acercarse a la inauguración de la Quinta Feria Nacional Ovina y Caprina 2023, que se realizará dentro de dos días (jueves 13 de julio), significando un importante evento para repotenciar la gastronomía del Municipio Iribarren, no obstante, la entrada será totalmente gratis a partir de las 11 de la mañana en el Complejo Ferial Bicentenario.

”Primera vez vamos a tener la participación de los caninos en esta feria, donde también estarán cantantes para el espectáculo guaro. Agradezco a todos los que han aportado su granito de arena, para hacer realidad esta quinta Feria Ovina y Caprina, que además también es una oportunidad para la realización de negocios entre los productores y las ventas de los productos derivados de la leche de cabra, presupuestos de la carne de ovejo, ‘¡yo los invito a que se coman una hamburguesa de cordero!’. Allí, podrán disfrutar de otros cortes, como de costillas y embutidos’’. Recalcó

”A esta Feria Nacional, viene gente de 16 estados, por lo tanto se abarcará todo el tema turístico de Iribarren y se activará la economía local, como los hoteles; prestadores de servicios, restaurantes para de esta forma, posicionarnos como una gran plaza que genera recursos, porque aparte de ello; pueden visitar al Manto de María o al pueblo de Santa Rosa.’’ Enfatizó el Alcalde.

Hemos hecho un hermoso trabajo, por el cuál felicito a toda la corporación de Turismo de Barquisimeto y a Adriana Castellanos por inaugurar el primer restaurante que potenciará la ruta del casco histórico de la ciudad y la gastronomía local; como el ovejo, el cordero, el semeruco, café y el cocuy a parte de otras especialidades que podrán degustar en la calle 17 entre carreras 24 y 25 de martes a sábados, en casa Bariqué.

Zuleydy Márquez NB