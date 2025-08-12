Barquisimeto lanza el Plan Vacacional Comunitario «Venezuela Ríe» para el disfrute de niños, niñas y y jóvenes

El municipio Iribarren se prepara para recibir unas vacaciones escolares llenas de alegría y recreación con el lanzamiento del Plan Vacacional Comunitario Venezuela Ríe. El alcalde Yanys Agüero anunció el inicio de esta iniciativa desde el emblemático parque nacional Francisco Tamayo, en un evento que reunió a equipos de la juventud, movimientos sociales, recreadores, comuneros y educadores.

Durante una rueda de prensa, Agüero destacó la importancia de este plan para la comunidad, informando que la programación se extenderá a los 132 circuitos comunales del municipio. Se activarán 69 puntos de recreaciónsemanalmente, con una variedad de actividades diseñadas para el disfrute de niños, niñas y jóvenes durante el periodo vacacional.

El Plan Venezuela Ríe 2025 es una iniciativa nacional del Gobierno Bolivariano que busca garantizar la diversión y el esparcimiento seguro y comunitario durante las vacaciones escolares. En Iribarren, esta programación especial se desarrollará en puntos emblemáticos y parques del municipio como el Parque del Este, el Parqueadero del Oeste, el Parque Acuático Mundo de los Niños, entre otros. Estos espacios serán transformados en centros de diversión y aprendizaje, ofreciendo a los más jóvenes la oportunidad de disfrutar de actividades deportivas, culturales, y recreativas.

El alcalde invitó a las familias a participar activamente en esta propuesta, que busca fortalecer los lazos comunitarios y ofrecer una alternativa sana y segura para el esparcimiento de los más pequeños durante sus vacaciones.

Oriana Lorenzo/Noticias Barquisimeto