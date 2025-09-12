¡Barquisimeto de Fiesta! Arrancaron las 48 Ferias Internacionales con un desborde de alegría y tradición

Con un aire de fiesta que se sentía en cada rincón de la ciudad, Barquisimeto dio la bienvenida a la 48ª edición de sus Ferias Internacionales este 11 de septiembre. El Complejo Ferial Bicentenario se vistió de gala para marcar el inicio de una celebración que enmarca el 472º aniversario de nuestra querida capital crepuscular.

Desde el primer momento, el ambiente fue inigualable. Familias enteras, de aquí y de allá, se reencontraron con la tradición de la feria. Los más pequeños corrían de un lado a otro, maravillados por la casa inmersiva y la adrenalina de la casa del terror. Mientras tanto, los adultos se paseaban con orgullo por los espacios que resaltan lo mejor de nuestra tierra.

El área de Barquisimeto Emprendedor era un estaba lleno de creatividad, con la pasión de quienes apuestan por el futuro de la región. Justo al lado, en Barquisimeto para el Arte, más de 70 obras de artistas larenses nos recordaban el talento que brota en cada esquina. Y por supuesto, los espacios dedicados a lo Industrial y Agroindustrial nos mostraron la pujanza de la economía local.

Sin duda lo más esperado de la tarde fue el tradicional Desfile de Bandas Show. La avenida Libertador se llenó de música, coreografías y la energía de 14 agrupaciones, 11 de ellas representando a nuestro estado Lara, y las otras provenientes de Yaracuy y Carabobo. La habilidad y el ritmo de estos jóvenes fue un verdadero espectáculo que nos recordó el talento que hay en el país.

La noche cerró con un toque de rebeldía y ritmo. El escenario principal vibró con el inicio del Festival de Bandas, donde el rock fue el protagonista indiscutible. La música en vivo llenó el complejo, atrayendo a una multitud que se unió en una sola voz para celebrar.

Para garantizar que la fiesta transcurriera en completa paz, más de 600 funcionarios de seguridad se desplegaron en el recinto. La presencia de la PNB, PoliLara, PMI, así como oficiales de la FANB y de organismos de Protección Civil y Bomberos, aseguró que todos pudieran disfrutar sin preocupaciones.

Las Ferias apenas comienzan, y prometen seguir regalándonos momentos inolvidables. Si te lo perdiste, ¡tranquilo! Desde las 5 de la tarde, podrás seguir cada detalle de la celebración en vivo a través de la señal de Somos TV y las redes de Noticias Barquisimeto, porque juntos, estamos celebrando el cumpleaños de nuestra ciudad.

Oriana Lorenzo/ Noticias Barquisimeto