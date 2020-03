“Contra el coronavirus Actos de Amor”: La historia de la costurera de Barquisimeto (video)

Nacida en Colombia y con 43 años viviendo en Venezuela, Miriam Gutiérrez es de esas personas que llevan en su sangre el sentido de la solidaridad, una virtud humana tan especial que en momentos trágicos como los que ha causado en coronavirus, se convierten en una bendición.

De profesión costurera, Miriam no oculta su amor por el país que le brindó una oportunidad y que hoy le agradece con sus manos, fabricando los llamados tapabocas. “Me siento orgullosa de vivir aquí y amo profundamente a mi estado Lara… ¡soy guara hasta morir!!!”, dijo la señora mientras cosía una de las mascarillas.

“Lo mejor que puede haber en la vida es ayudar a aquellas personas que lo necesitan, y esta es una manera de servirle a Dios”, comentó la profesional de la costura, en un testimonial audiovisual que tiene como título: “Contra el coronavirus, actos de amor”.

Cuenta la señora Miriam Gutiérrez que desde que comenzó la cuarentena y todo este cuadro de alerta por la pandemia mundial, se puso a coser solo pensando en ayudar a la gente.

“Ya tengo cuatro días aquí en la máquina de coser, desde que empezaron a decir que todo el mundo tenía que cuidarse y la gente debía usar tapaboca. Entonces me di cuenta que los estaban vendiendo pero mucha gente no tiene para comprarlas, y como yo tenía materiales aquí en mi casa, me puse a coser y con eso ayudo a la gente”, explicó orgullosa la señora Gutiérrez, ejemplo para muchos en estos tiempos tan difíciles para la humanidad.

NB