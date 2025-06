Barquisimetanos sorprendidos por prohibición de crema dental Colgate total clean mint

El Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela ha emitido una alerta sanitaria nacional prohibiendo la venta y el uso de la crema dental Colgate Total Clean Mint. La resolución, difundida este fin de semana, clasifica el producto como «no apto para el uso humano» debido a la «concurrencia de reacciones adversas asociadas a su uso», según un informe técnico de evaluación de riesgos.

Ante esta medida, el equipo de Noticias Barquisimeto recorrió el centro de la ciudad para conocer la opinión de los ciudadanos. La mayoría de los consultados manifestaron ser usuarios habituales de la marca Colgate, pero muchos desconocían la prohibición específica de la presentación «Total Clean Mint».

«Yo uso crema dental Colgate. Estuve viendo por ahí la noticia de la prohibición de una de sus presentaciones y es sorprendente porque siempre he usado Colgate y aquí estoy, no me ha pasado nada», comentó una de las ciudadanas. Karina Medina, otra consultada, expresó: «Yo uso Colgate, pero no había escuchado de eso». De manera similar, José Escalona señaló: «Yo uso Colgate, pero no había visto la prohibición de esa presentación».

Por otro lado, Jesús Marcano sí estaba al tanto de la medida y ya había tomado acciones: «Yo uso Colgate, me enteré por Noticias Barquisimeto que habían prohibido esa presentación, y la dejé de usar».

Comerciantes del centro de la ciudad, quienes prefirieron no ser identificados, confirmaron tener conocimiento de la resolución del Ministerio de Salud y aseguraron que procederán a retirar la crema dental Colgate Total Clean Mint de sus anaqueles, acatando la directriz oficial.

La prohibición busca proteger la salud pública ante los riesgos identificados por las autoridades sanitarias. Se recomienda a la población estar atenta a las comunicaciones oficiales y verificar las presentaciones de los productos de higiene personal que utilizan.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto