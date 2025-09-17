Barquisimetanos se confiesan: “Tomo esa bebida para mejorar el rendimiento sexual”

El consumo de bebidas energizantes se ha vuelto una práctica común en Barquisimeto, atrayendo a quienes buscan un impulso de energía instantáneo y prometiendo desde un mejor rendimiento físico hasta mejoras en la salud sexual. Sin embargo, no todos los productos son iguales, y la opinión pública está dividida.

Vitalfer: ¿Energía o Suplemento?

A diferencia de las bebidas energéticas tradicionales como el Red Bull, la composición de Vitalfer se centra en vitaminas, minerales y extractos herbales. Sus fabricantes y vendedores promueven una variedad de beneficios, entre los que se destacan el aumento de energía, la mejora de la salud sexual y el rendimiento masculino, y el apoyo al sistema inmunológico gracias a la vitamina C y otros antioxidantes. También lo promocionan como un complemento para el tratamiento de la anemia.

Durante nuestro recorrido, encontramos opiniones muy variadas. Para Jorge Chogún, el consumo de estas bebidas debe ser estratégico. «El Gatorade es bueno para reponer energías después del gimnasio. El Vitalfer, en cambio, lo tomo en la noche con jugo de naranja, y es muy bueno para problemas de pareja», comentó. Sin embargo, se mostró cauteloso con el Red Bull, al que considera «peligroso para el corazón».

Armando Reyes, por su parte, se mantiene alejado de estos productos. «Yo no he tomado ninguna de esas, porque para mí son productos químicos elaborados en industrias. Lo mejor es una fruta natural», afirmó, reflejando una postura más conservadora hacia los productos procesados.

De igual forma, Edgar Marchan expresó su desconfianza. «No es un líquido saludable para uno. Por eso no lo tomaría. Prefiero tomar Gatorade», indicó, dejando claro que opta por alternativas que percibe como menos riesgosas.

El mercado de las bebidas afrodisíacas

Para complementar la visión de los consumidores, visitamos a Saturnino Pérez, en «El Borojazo», un vendedor de bebidas afrodisíacas en la calle 28 con carrera 23. Pérez aseguró que «es muy bueno para la salud» y que «pone los niveles del cuerpo al día». Según él, tanto jóvenes como adultos consumen estas bebidas, pero son las personas mayores quienes más frecuentemente las piden, a menudo combinándolas con otros ingredientes, incluyendo el Vitalfer.

«Ellos vienen por el Vitalfer», afirmó Saturnino, subrayando la popularidad de este producto en su establecimiento, especialmente entre la clientela que busca mejorar su salud y vitalidad de forma natural.

La variedad de opiniones en las calles de Barquisimeto muestra cómo el consumo de bebidas energizantes y suplementos como el Vitalfer es un tema de debate. Mientras algunos confían en los beneficios que promueven, otros prefieren opciones más naturales o se muestran escépticos ante los posibles riesgos para la salud. La decisión final, como siempre, está en manos del consumidor.

Carla Martínez / Noticias Barquisimeto