Barquisimetanos priorizan la Fe y el hogar en vísperas de la Semana Santa

A pocos días del inicio de la Semana Santa, el equipo de Noticias Barquisimeto salió a las calles del centro de la ciudad para conocer las expectativas y planes de los habitantes para esta importante fecha religiosa. La consulta reveló una tendencia marcada hacia el cumplimiento de las tradiciones religiosas y una menor inclinación a realizar viajes turísticos.

Las voces de los barquisimetanos reflejaron la diversidad de enfoques para vivir la Semana Mayor. Naudy Colmenárez manifestó una postura condicionada por la situación económica: «Si hay recursos voy a viajar, sino pues nos quedamos en casita». Esta opinión resonó en otros consultados, evidenciando cómo el factor económico influye en las decisiones de esparcimiento.

Por su parte, la salud y la devoción religiosa se erigieron como prioridades para otros ciudadanos. Francisco Arrieche expresó: «Mis planes son estar en mi casa. No estoy muy bien de salud y uno no puede salir a una parte donde uno no se sienta cómodo. Me gusta mucho cumplir con mi Fe católica». En una línea similar, Solangel Silvera destacó su compromiso con la Iglesia: «Yo voy a servir a la Iglesia, siempre cumplo mis tradiciones religiosas, hago el llamado a los jóvenes a participar».

La tradición de visitar los templos y conectar con la fe fue un sentir común entre varios entrevistados. Eligia Pereira compartió sus planes: «Yo voy a ir a la Iglesia para hablar con Dios. Visitar los 7 templos y visitar a mi familia, me gusta ir a la Iglesia todas las semanas santas». Esta intención fue reforzada por Modexi Alvarado, quien afirmó: «Voy a estar en la Iglesia, escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer».

Sin embargo, la situación económica actual también se hizo presente en las respuestas de quienes ven limitadas sus opciones. Yeison Monteverde señaló: «No tenemos planeado nada, la cosa con el Dólar está fuerte y estamos enfocados en el trabajo. La cosa no se presta para mucho«.

A pesar de la cercanía de la Semana Santa, la consulta realizada por Noticias Barquisimeto sugiere que una parte importante de los larenses priorizará permanecer en casa y participar en las actividades religiosas locales. Si bien algunos no descartan la posibilidad de viajar si las condiciones lo permiten, la mayoría parece inclinarse por vivir la Semana Mayor desde la perspectiva de la fe y la tradición en su propio entorno.

A falta de pocos días para el inicio de la Semana Santa, aún no se puede determinar con certeza si los destinos turísticos de la región y el país recibirán una afluencia significativa de visitantes larenses. Lo que sí queda claro tras esta consulta es el fuerte arraigo de las tradiciones religiosas en Barquisimeto y cómo, en este año, muchos optarán por vivirlas desde la cercanía de sus hogares y sus templos.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto