Barquisimetanos necesitan un presupuesto de más de 100 dólares para comprar los estrenos

Con la llegada de las fiestas decembrinas, las calles del centro de la ciudad se ven abarrotadas de compradores en busca de los atuendos perfectos para celebrar estas fechas especiales. Una consulta realizada por Noticias Barquisimeto reveló que los barquisimetanos necesitan un presupuesto de más de 100 dólares.

Según los testimonios recogidos, los ciudadanos están destinando más de 100 dólares para adquirir la ropa de estreno para ellos y sus familias. Jenny Pérez, una de las entrevistadas, expresó su sorpresa, “Estoy comprando la ropa de los estrenos de las niñas, y los precios están elevadísimos. El presupuesto que pensé que iba a gastar eran 100 pero no, fue más, compré en los buhoneros y solo la ropa para el 24”.

Por su parte, Nahomy Herrera, quien busca sus atuendos para las festividades, señaló que su presupuesto inicial de 150 dólares se agotó rápidamente en la compra de ropa, y aún le falta adquirir otros artículos. “Eso lo gasté en ropa y todavía me falta comprar los zapatos. Los precios están de locos”, afirmó.

Migdalia Mendoza, quien adquiría ropa para sus hijas adolescentes, coincidió en que los precios no son del todo accesibles. “Estoy comprando los estrenes de las niñas, los precios están accesibles y no accesibles. Tenía un presupuesto de 300 dólares entre las dos señoritas y ya me voy saliendo del presupuesto. Los precios no están muy accesibles para dos señoritas”, manifestó.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto