Sueldo de los Barquisimetanos les alcanza solamente para la comida

El aumento del salario es uno de los principales reclamos por parte del sector público, los Barquisimetanos hacen énfasis en que sus sueldos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de su familia, muchos han tenido que optar por realizar varios trabajos para poder brindarle estabilidad a sus seres queridos.

El equipo de Noticias Barquisimeto, entrevistó a varios ciudadanos para conocer su opinión, y saber como resuelven al verse en una situación en que sus ganancias mensuales no son suficientes para adquirir todo lo que necesitan.

“compramos lo mas importante en los lugares donde ofrecen los mejores precios, y rendimos la comida como se puede” mencionó Adriana López, trabajadora de una floristería.

Por su parte, Luis Rojas, albañil que trabaja varias horas al día para poder llevarle un poco de comida a su esposa e hijos, exclamó “si compro ropa dejo de comer, solo pago lo necesario, porque no alcanza para todo”.

Dayana Mendoza, aclara que “es fuerte” porque lo que gana alcanza solo para lo esencial. “Saber que no puedes adquirir algo que antes si podías es un poco decepcionante” por esta razón evita ir a centros comerciales, ya que le entristece no poder comprar las cosas que le gustan, “voy solo en caso de ser necesario”.

A su vez, para muchos padres esta situación es “preocupante” debido a que les gustaría poder compartir más con sus hijos, pero deben trabajar todo el día para poder llevar los alimentos necesarios, “mis hijos dicen que casi no comparto con ellos” exclama con tristeza Víctor Dominguez, quien trabaja en un empresa en la que cumple horarios rotativos, siendo muy difícil para el salir con su familia para compartir.

“Mi madre esta enferma, he gastado mucho en medicinas, y casi no me queda dinero en el mes para comprar los alimentos, por supuesto no comer bien también afecta su salud, pero para mi es muy difícil costear todo lo que necesita” menciona Dayana Gonzalez, quien también se ha visto muy afectada por la situación que atraviesan todos los barquisimetanos.

De esta manera, los cuidadanos expresaron como se dificulta sobrevivir y tener una buena estabilidad con un sueldo que no alcanza para todo lo que se necesita, aclarando que el dinero se gasta únicamente en comida o medicinas, y quedan cortos para comprar algo más.

Paula Edith Gil / NB