Barquisimetanos debaten: Plantas eléctricas, entre el peligro y la necesidad vital

La proliferación de plantas eléctricas en aceras y vías públicas de Barquisimeto ha generado un debate entre la necesidad de los comerciantes ante las fallas eléctricas y la preocupación por el espacio público y la seguridad. En este contexto, la Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU) de la Alcaldía de Iribarren ha sido enfática: no ha otorgado ningún tipo de permiso o licencia para la instalación de estos generadores en áreas de uso o interés público.

Así lo aseguró Anivett Reyes, directora de la DPCU, quien informó que su despacho siempre está disponible para brindar asesoría gratuita a los ciudadanos que necesiten efectuar trámites para construcciones o ampliaciones, siempre apegados a las ordenanzas y normas urbanísticas vigentes

La voz de la calle: Entre la necesidad y la incomodidad

Mientras la Alcaldía revisa la legalidad y seguridad de estas instalaciones, el equipo de Noticias Barquisimeto realizó una consulta en el centro de la ciudad para conocer la opinión de los «guaros» sobre las plantas eléctricas en la vía pública.

Miguel Vargas fue claro: «Deberían estar ubicadas en sitios que no representen un peligro para las personas». Por su parte, Pastor Peraza manifestó su inquietud por las pequeñas plantas que algunos comerciantes colocan en la avenida 20: «Hay que estar pilas en la calle porque las colocan afuera».

Sin embargo, no todos ven el problema sin considerar el contexto. José Peraza señaló la difícil situación de los comerciantes: «Por la necesidad tienen que hacerlo. Estoy de acuerdo en que estorban, que es peligroso, pero tenemos que ver el fondo de eso: si no las tienen no pueden trabajar por las fallas del servicio eléctrico».

Para Migbely Sequera, el impacto es evidente para los transeúntes: «Es un inconveniente para quienes transitan en las vías, porque aparte de que quitan el espacio, hacen mucho ruido». Finalmente, Emilia Molina resumió el dilema de muchos: «Son necesarias, aunque obstruyen un poquito».

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto