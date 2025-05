Barquisimetanos aprovechan las ofertas del centro para celebrar el Día de las Madres

En el corazón comercial de Barquisimeto se encuentra una gran variedad de ofertas que atraen a los guaros que buscan el regalo perfecto para homenajear a sus progenitoras este domingo 11 de mayo.

El equipo reporteril de Noticias Barquisimeto, se desplegó por la principal arteria comercial de la ciudad para palpar el ambiente y conocer las preferencias de los compradores. Prendas de vestir, bisutería y perfumes se posicionan como los obsequios más buscados por los barquisimetanos.

Elvia Queralez, una compradora que se encontraba en la búsqueda del detalle ideal para su mamá, comentó: “Estoy buscando una cartera para regalarle a mi mamá, he visto varias opciones y estoy viendo cuál se adapta a mi presupuesto y a lo que ella también quiere. Los precios están medianamente accesibles, y también depende mucho del lugar”.

Por su parte, Ángeles, quien también realizaba compras en el centro, ya había adquirido el regalo para su madre, pero no desaprovechó la oportunidad de beneficiarse de las rebajas para sí misma: “Aunque no soy mamá estoy aprovechando las ofertas, hay varias accesibles; yo me acabo de comprar unos zapatos”.

María Dorante, asesora de ventas de una tienda de ropa para damas, destacó la popularidad de las ofertas en su rubro: “Hay ofertas en blusas desde 5 dólares y son las más buscadas estos días”.

En el sector de la bisutería, Alexandra Crespo, asesora de ventas, señaló que los accesorios son una elección predilecta para regalar en esta fecha especial: “Lo que más se ha vendido son los juegos de zarcillos y cadena en oro laminado y acero. Los precios varían desde los 6 dólares al mayor y 8 dólares al detal”. A pesar de que las ventas se mantienen en un ritmo regular, Crespo manifestó su optimismo de que experimenten un incremento significativo durante el fin de semana.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto