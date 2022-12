Barquisimetanos aprovechan las gangas de ropa y juguetes

Barquisimetanos aprovechan los diferentes descuentos en ropa, juguetes, teléfonos y accesorios tecnológicos que tienen algunas tiendas en el centro de la ciudad con el objeto de asegurar los estrenos y el regalo de niño Jesús.

Así lo constató el equipo de noticias Barquisimeto, en una consulta realizada en la avenida 20, donde se visualizó diferentes colas para comprar juguetes y ropa que tenían hasta un 40% de descuento.

Edith Velázquez, relató que aprovechando los descuentos que se han venido presentando en diferentes tiendas de juguetes, vino días previos para no perder la oportunidad y asegurar el regalo. “El año pasado vi descuentos en juguetes y no compre al momento, al volver no conseguí lo que deseaba y me quede sin la oportunidad de comprar más económico.”

Por su parte, los comerciantes expresaron que ante el alza de los precios están ofertando diferentes descuentos, ha sido la manera de ofrecer la mercancía, tenga salida y sea la opción más económica.

Ventas se han incrementado

Por su parte, Dalia Rodríguez, comerciante de la avenida 20, detalló que con respecto a las semanas anteriores las ventas mejoraron después del 15 de diciembre. “Las ventas estaban lentas con respecto a los años anteriores, en un principio pensamos que fue por el alza de la moneda, pero ya la situación ha mejorado y la mercancía está saliendo, sobre todo la ropa de niños y juguetes.”

Leer también: Dina Boluarte reestructura su gobierno y el presidente del Consejo de Ministros será removido

Comerciantes esperan que en el transcurso de los días el escenario siga mejorando y se preparan con diferentes opciones para incrementar sus ventas.

Zuleydy Márquez Noticias Barquisimeto