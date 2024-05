Barquisimetano Rafael Medina Adalfio estrenará “Paper Butterfly” en Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles

Esta semana, Latino Film Institute (LFI) anunció el cartel completo del 23º Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF), que tendrá lugar del 29 de mayo al 2 de junio de 2024 en los icónicos TCL Chinese Theatres de Hollywood, CA. Este año, el festival se amplía con la creación de una nueva sección, LALIFF Eastside, que mostrará películas de cineastas afincados en Los Ángeles en el Regal L.A. Live.

El evento se inaugurará con la aclamada “In the Summers”, dirigida por Alessandra Lacorazza y protagonizada por René Pérez Joglar (Residente), Sasha Calle, Lío Mehiel y Leslie Grace, y se clausurará con el estreno mundial de “Grassland”, escrita y dirigida por William Bermudez y Sam Friedman y protagonizada por Mía Maestro, Jeff Kober, Quincy Isaiah, Ravi Cabot-Conyers y Sean Convery.

El festival se inaugurará con la aclamada “In the Summers”, dirigida por Alessandra Lacorazza y protagonizada por René Pérez Joglar (Residente), Sasha Calle, Lío Mehiel y Leslie Grace, y se clausurará con el estreno mundial de “Grassland”, escrita y dirigida por William Bermudez y Sam Friedman y protagonizada por Mía Maestro, Jeff Kober, Quincy Isaiah, Ravi Cabot-Conyers y Sean Convery.

El programa completo incluye largometrajes, cortometrajes, obras episódicas, animación, clases magistrales, paneles, sesiones de networking, actuaciones musicales y el primer mercado cinematográfico de LALIFF. Las entradas ya están a la venta.

“In the Summers” cuenta la historia de Violeta y Eva que, cada verano, visitan a su cariñoso pero imprudente padre Vicente, quien intenta expiar el pasado creando un mundo de maravillas para que ellas lo experimenten. Pero las viejas heridas no se curan fácilmente y, a pesar de la divertida fachada, la batalla de Vicente contra la adicción erosiona gradualmente la magia, culminando en una devastadora tragedia. La cinta ganó el Gran Premio del Jurado de Dramaturgia de EE.UU. y el Premio de Dirección de Dramaturgia de EE.UU. para Lacorazza en el Festival de Sundance.

“Grassland” explora los fallos del sistema de justicia penal a través de la lente de una madre soltera latina cuyo negocio ilegal de marihuana se ve en peligro cuando su hijo pequeño entabla amistad con sus nuevos vecinos. La película celebra su estreno mundial en el festival.

“LALIFF sirve como plataforma para elevar y destacar las notables contribuciones de los creadores latinos en el cine y la televisión, y como culminación anual de los programas bajo el paraguas de nuestro instituto. A medida que ampliamos nuestra huella, seguimos impulsados por un objetivo simple pero poderoso: la excelencia”, dice Edward James Olmos, cofundador de LALIFF.

“Esta es una oportunidad increíble para que se reúnan los estudios, los profesionales de la educación y la comunidad artística latina”, declaró Axel Caballero, Director General de LFI. “El generoso apoyo de nuestros patrocinadores nos ha permitido ampliar nuestra oferta con un programa de industria más amplio, un nuevo mercado cinematográfico y una segunda sede para nuestras proyecciones. Apoyar a nuestra comunidad es siempre una prioridad, y este año estamos muy centrados en amplificar el trabajo de las latinas delante y detrás de la cámara. Esperamos con impaciencia la celebración que viene”.

LALIFF 2024 ofrecerá una programación diversa en una amplia variedad de géneros, incluyendo estrenos mundiales muy esperados, así como producciones de América Latina que han sido elogiadas en algunos de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, retratando una amplia gama de temas a través de títulos de vanguardia.

Largometrajes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Francia, México, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela componen el programa de 22 películas, siete de las cuales presentarán sus estrenos mundiales.

Esta sección del festival contará con una audaz selección de directoras entre las que se incluyen la artista multidisciplinar Mabel Valdiviezo con su último documental “Prodigal Daughter”, Mar Novo con “Sisters”, María Zanetti con “Alemania”, Gabriela A. Moses con “Boca Chica”, Antonella Sudasassi Furniss con “Memories of a Burning Body”, Carolina Markowicz con “Toll”, Ángeles Cruz con “Valentina or the Serenity”, y Lillah Halla con “Power Alley”. Algunas de estas obras han recibido los elogios de la crítica y el público en importantes festivales internacionales como el de Cannes, la Berlinale y el de Toronto.

Entre los estrenos mundiales destacados figuran los documentales “Paper Butterfly”, dirigido por Rafael Medina Adalfio, una coproducción entre Venezuela y Estados Unidos, y “Speaking Out”, dirigido por John Solis. “The Strike”, documental dirigido por JoeBill Muñoz y Lucas Guilkey, llega a Los Ángeles tras su estreno mundial en el HotDocs Film Festival de Canadá.

Completan la selección internacional los siguientes títulos: “Arturo a los 30” (“About 30”), del director argentino Martín Shanly; el documental “Igualada”, dirigido por Juan Mejía Botero; “La Bachata de Biónico” (“Bionico’s Bachata”), dirigida por Yoel Morales, de la República Dominicana; y “Lluvia” (“Rain”), película mexicana del director Rodrigo García Saiz.

En un esfuerzo por ampliar su impacto y abrazar la esencia de Los Ángeles, LALIFF 2024 está introduciendo un programa adicional con un centro de atención en los cineastas con sede en Los Ángeles. LALIFF Eastside celebrará cuatro estrenos mundiales muy esperados con proyecciones en el Regal L.A. Live. La programación de Eastside incluye “F.L.Y.”, dirigida por Rafael Albarrán y Trent Kendrick; “Say a Little Prayer”, dirigida por Patrick Pérez Vidauri; “The Unexpecteds”, dirigida por Alejandro Montoya Marín; y “The Wingwalker”, dirigida por Alonso Álvarez-Barreda.

La selección de cortometrajes incluye 36 cortos de acción real y 12 de animación procedentes de más de 11 países. De toda la selección, 31 están dirigidos por latinos en Estados Unidos, 22 por mujeres y 12 presentan su estreno mundial. El público podrá disfrutar de estos diversos cortometrajes en proyecciones independientes o en combinación con películas destacadas.

El programa “Animate” mostrará el trabajo de los animadores latinos y los mundos imaginativos que crean. En este programa destaca “The Other Side”, dirigido por Niki López.

LALIFF Music regresa en su séptima edición con actuaciones musicales de artistas latinos afincados en Estados Unidos, que tendrán lugar todas las noches del festival. El cartel se anunciará más adelante.

El Foro de la Industria LALIFF contará con paneles y talleres presentados por Amazon MGM Studios, ESPN Films, Nickelodeon, Sony Pictures Animation, STARZ, Walt Disney Animation Studios y Warner Bros. Discovery. El foro también incluirá clases magistrales de tres días sobre distribución y narración visual presentadas por Comcast NBCUniversal Telemundo.

Información de: LA Times