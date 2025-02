Barquisimetana lleva la música llanera a lo más alto en Chile

La cantante venezolana Biky Meléndez, oriunda de Barquisimeto, estado Lara, ha conquistado el corazón del público chileno con su inigualable voz y su pasión por la música llanera. En una entrevista exclusiva para Somos TV, «La hija de Barquisimeto», como se le conoce fuera de nuestras fronteras, compartió detalles de su trayectoria y sus proyectos futuros.

Desde muy pequeña se interesó en la música ya que creció rodeada de ella, «vengo de una familia musical, mi abuela cantaba y tocaba cuatro y mi hermana también, y como toda hermana menor que siempre quiere hacer lo que hace la hermana mayor». Allí descubrió que le gustaba cantar.

Luego realizó un módulo «María Pereira de Daza» del Núcleo, luego a sus 9 años de edad inició en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo, con Cátedra llanera con el el hijo de «El Coplero de Barinas», «en especial la música llanera porque en las tardes me sentaba con mi papá a escucharla y quedó grabada en mí y dije que quería dedicarle así como es famosa la ranchera de México, el Vallenato de Colombia, yo quiero aportar mi granito de arena para que siga creciendo la música llanera y que todos los países conozcan nuestra hermosa música», enfatizó Meléndez.

A sus 13 años junto a su familia migraron a Chile, «allí comencé a cantar en las micro (bus), sin necesidad pero dije vamos a empezar a ver cual es la receptividad del público y desde allí me fueron convenciendo, estuve en una academia con mi profesora Yalimar ‘La Voz’ participante de La Voz Chile», agrega la cantante, quien además señala que esto le ha permitido tener presentaciones en grandes escenarios junto a reconocidos artistas como: Luis Silva, Jorge Guerrero, Reinaldo Armas… entre otros.

En tierras Chilenas participó en el concurso Karaoke Casting, donde obtuvo el galardón de ‘La voz Nobel de Chile’, participando con diferentes géneros musicales como: Rancheras, Baladas, Pop, Popular, entre otros.

Entre sus referencias musicales, menciona que se ha visto muy marcada por ‘la humildad Jorge Guerrero’, «porque lo es todo, no haces nada con tener fama y no ser humilde y olvidar tus raíces, entonces esa sencillez que tiene ‘El Guerrero del Folklore’, es algo muy bonito que dije si el día de mañana Dios me lo permite y llego a tener ese nivel de fama quiero ser como él».

Entre los proyectos musicales de «Biky la hija de Barquisimeto», se encuentran dos sencillos promocionales, en todas las plataformas digitales, «Me Dispongo a Ser Feliz» del compositor Blas Ruíz y «Así se Trabaja El Llano» de Mauro Demuchez, » Se vienen por ahí varios colaboraciones con dos grandes artistas venezolanas y la que está a punto de salir ‘La Hija de Barquisimeto'», resaltó Meléndez.

Para Biky Meléndez, la perseverancia ha sido uno de los valores que la ha llevado donde está en el ámbito musical, «la meta es siempre llevar nuestra cultura, nuestro folklore, siempre dejándolo en alto y enaltecer que los buenos somos más», enfatizó la artista.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto