Banquero italiano asesinó y descuartizó a actriz porno

Italia sigue entre la incredulidad y el estupor la investigación sobre Carol Maltesi, una joven de 26 años asesinada presuntamente después de grabar un video pornográfico con su vecino, el banquero Davide Fontana, quien ocultó su cadáver durante meses e incluso respondía a los mensajes que llegaban al teléfono de la víctima.

Ambos se habían conocido en octubre de 2020 a través de la red social Instagram cuando él vivía en Milán y mantuvieron una relación sentimental «abierta» mientras se dedicaban a vender fotografías y videos pornográficos en Onlyfans (plataforma de paga de contenido generalmente para adultos). Fontana dejó a su mujer para empezar a salir con Maltesi, conocida en el mundo de la pornografía con el nombre de Charlotte Angie.

El diario italiano Corriere della Sera ha publicado extractos de la declaración de Fontana contando los pormenores de su asesinado en un relato estremecedor.

Según este medio, el banquero confesó que el asesinato se produjo a principio del pasado mes de enero, mientras grababan con el móvil una escena sadomasoquista en la que Carol se encontraba atada de pies y manos en un poste de striptease y con una bolsa en la cabeza.

«Estábamos grabando una película porno. Ella estaba atada, tenía una bolsa en la cabeza. Empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, no muy fuerte. Luego, cuando llegué a la cabeza, comencé a golpearla con fuerza, no estoy seguro de por qué. No sé qué me pasó. Creo que ya estaba muerta, no sabía qué hacer y le corté el cuello con un cuchillo de cocina», explicó ante la policía Fontana, quien añadió que tras matarla estuvo «media hora mirándola» y luego se fue a su casa.

Posteriormente, compró un hacha y una sierra para seccionar el cadáver. El banquero, que limpió el apartamento a conciencia para no dejar rastro, aseguró que tardó «tres días» en trocear el cuerpo de la actriz para que quedase irreconocible, ya la mujer tenía numerosos tatuajes, aunque desveló que su primera intención fue quemar el cuerpo. Para conservar el cadáver, compró «un arcón congelador» por internet.

El cuerpo fue hallado en una zona montañosa de Brescia

Las pesquisas del caso se iniciaron el pasado 20 de marzo cuando un hombre que paseaba por una zona montañosa cerca de la localidad lombarda de Borno, en Brescia, denunció ante la policía italiana que encontró cuatro sacos abandonados de los que salía una mano.

Las bolsas contenían el cuerpo de una mujer despedazado y desfigurado pero los investigadores decidieron difundir algunos tatuajes que se habían conservado.

El portal de noticias BSNews empezó entonces a recibir mensajes de lectores que aseguraban que los tatuajes coincidían con los de una actriz porno conocida como Charlotte Angie, identificada inmediatamente como Carol Maltesi, joven italo-neerlandesa y madre de un niño de seis años.

Mientras la investigación seguía su curso, el vecino de la mujer, Davide Fontana, banquero y bloguero gastronómico, acudía hace unos días a la comisaría de la localidad de Rescaldina para denunciar la desaparición de su amiga Maltesi. Pero el pasado lunes, Fontana acabó confesando el crimen porque quiere quitarse «este lastre y decir la verdad»

Con información de La Iguana