Baño de goles histórico en el Sudamericano de Fútbol Sub-20 Venezuela 2025, Argentina humilla a Brasil 6-0

Argentina goleó a Brasil en el estreno de ambas selecciones en el Sudamericano Sub-20. La canarinha no supo reaccionar al aluvión rival.

Argentina dio un golpe sobre la mesa en su estreno en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela. El partido, ante Brasil, no era ninguna nimiedad. Un ‘clásico’ sudamericano en la categoría que puso mucho picante al comienzo de ambos países en la competición. La selección de Diego Placente, con una generación muy prometedora, no perdonó ante una canarinha que no llegó a acomodarse en ningún momento a pesar de ser la vigente campeona.

Leer También: Sudamericano de Fútbol Sub-20: Paraguay remonta y noquea a Perú 2-1

El inicio fue esclarecedor de lo que podía suceder sobre el terreno de juego. No hizo falta que pasaran muchos minutos en el partido para que que el golpeo de Argentina se notara con fuerza. En pocos minutos la albiceleste marcó tres goles que descontrolarían un enfrentamiento que podía prometer. Primero Subiabre, segundo Echeverri y tercero Ruberto. Con Acuña como elemento conductor de un juego que produjo resultado – con dos asistencias -.

Los ‘chicos’ de la cantera de River Plate no tuvieron clemencia ante Brasil, que no supo reaccionar al aluvión que le llegó encima. Lo mejor de la selección dirigida por Ramon Menezes se encontró en los pocos destellos que dejó Pedrinho… Insuficientes para generar algo.

La reacción que se esperaba de Brasil nunca llegó. Lejos de mostrar ambición por dar la vuelta a la situación, en la segunda parte Argentina siguió luciendo sobre el campo. Algo que se volvió a ver reflejado en el marcador al ampliar la diferencia con un gol de Ruberto y otro de Echeverri. La fiesta de la albiceleste se completó con otro gol de Hidalgo que redondeó aún más todavía las cosas.

Para los de Ramon Menezes aguantar los segundos 45’ fue un papelón. Los cambios no surtieron efecto y el peligro sobre la portería rival fue inexistente. No hubo consuelo para una Brasil que recibió la mayor goleada por parte de Argentina en cualquier categoría con este 0-6… Que da la bienvenida a ambas selecciones a Venezuela.

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS