Baloncesto: ´El Sastre´ Heissler Guillent es nuevo refuerzo de Boca Juniors de Argentina

El «Sastre» jugará por primera vez en la Liga Nacional Argentina.

Heissler Guillent tendrá una nueva experiencia fuera de Venezuela a sus 39 años. El piloto venezolano es nuevo refuerzo de Boca Juniors, vigente campeón de la Liga Nacional Argentina.

Leer También: El piloto Venezolano Alex Popow Jr. se erigió subcampeón en la F4 de Estados Unidos

“El Sastre” viene de jugar en El Calor de Cancún, pero lamentablemente duró solo un mes debido a una lesión. Por otro lado, el criollo llega al conjunto xeneize en reemplazo de Martin Cuello.

Esta será la primera vez que Guillent juegue en la Liga Nacional Argentina. De hecho, en sudamérica solo ha jugado en Colombia (Titanes de Barranquilla) y Brasil (Franca).

El nativo de Kennedy, Caracas, se une a la legión de jugadores venezolanos que actualmente hacen vida en el basket argentino. Windi Graterol (La Unión de Formosa), Yeferson Guerra (Union de Santa Fe), Anyelo Cisneros (Gimnasia de Comodoro) y Edwin Mijares junto José Ascanio (Ciclista Olímpico) complementan el listado.

Actualmente Boca Juniors es tercero en la Liga Nacional Argentina con récord de 5-2.

Hender «Vivo» González

Con información de Líder