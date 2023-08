Baja afluencia de clientes preocupan a comerciantes del mercado Terepaima de Barquisimeto

Lo que anteriormente era el mercado municipal más visitado por los Barquisimetanos, hoy los pasillos del Mercado Terepaima se encuentran totalmente desolados.

En la mayoría de los establecimientos del mercado se pueden observar “precios accesibles”, aún así, se ve poca o nula presencia de los consumidores, quienes día a día visitaban las instalaciones del Terepaima.

Gustavo Carmona, comerciante, manifestó que en este mercado los consumidores pueden encontrar todo en un solo lugar, desde pescados, frutas, verduras y víveres, aun así ha bajado la clientela. “El nivel de consumo ha bajado, con el escaso sueldo que percibe el consumidor no cubre todos los gastos”. “A veces las personas quisieran comprar más cantidad pero el poder adquisitivo no les da”, dijo.

“Las ventas han bajado en las últimas dos semanas, tal vez pueda ser por la temporada vacacional, o la situación económica que nos está afectando a todos”. Agregó Yamileth Torrealba, comerciante.

Comerciantes se han visto en la tarea de disminuir las cantidades que anteriormente comercializaban en el mercado para no ver perdida, “Las ventas ya no son igual, yo creo que es por el incremento del dolar y el poder adquisitivo demasiado bajo. Ahora traemos lo que más consume la clientela, que son la papa, tomate y cebolla, aunque el tomate a aumentado de precio. Antes llevaban 3 kilos, ahora se llevan 2 tomates”. agregó Isidro

José Rodriguez, quien comercializa víveres, comentó que lo mas buscado son los granos, luego las verduras y después la carne,“Los precis se han mantenido en dólares, pero en bolívares no es igual ya que un sueldo de 130 bolívares no es suficiente” respecto a la movilidad de los clientes dijo que las ventas han bajado, “Hoy viernes el mercado está solo”, agregó que venía de El Manteco y la situación “es la misma”.

Leer también: Trabajadores del estado Lara marcharon contra el bloqueo

“Granos es lo que mayormente consumimos porque es lo que más rinde y la harina que no puede faltar. El sueldo que ganamos no nos alcanza para comprar otra cosa, algunos tienen familiares en el exterior y se ayudan con eso, pero no todos contamos con eso”. afirmó Rosario Díaz.

Comerciantes y consumidores coincidieron en que las personas solo buscan lo que van a consumir en el día, quienes anteriormente compraban 1 y 2 kilos de verdura ahora solo lleva 500 gramos o menos.

Oriana Lorenzo/ Noticias Barquisimeto.