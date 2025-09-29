Bad Bunny protagonizará el show de medio tiempo del Súper Bowl LX 2026

Luego de semanas de especulaciones, la National Football League (NFL) confirmó que el artista el cual protagonizará el espectáculo del medio tiempo del Apple Music Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, será el cantante puertoriqueño Bad Bunny.

El anunció fue revelado a través de las redes sociales, con un material audiovisual en donde se enfoca en primer plano al artista boricua usando un sombrero tradicional de Puerto Rico con el atardecer y el mar de fondo, cuando la cámara empieza a alejarse, se aprecia al interprete de » Ojitos Lindo» sentado sobre el goalpost (la estructura de gol de este deporte) mientras suena el inicio de su éxito Callaíta.

Mediante un comunicado difundo por Billbord, el cantante expresó sentirse emocionados por representar a Puerto Rico y a la música latina en dicho espectáculo.

«Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y recorrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, ¡que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL!».

Por su parte, Jon Barker, vicepresidente senior de producción de eventos globales de la NFL, aseveró que el artista latino representa la cultura que define actualmente la escena musical.