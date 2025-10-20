Azulejos ganaron en casa a Marineros y forzaron el séptimo juego en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Addison Barger y Vladimir Guerrero Jr. despegaron jonrones cada uno para obligar a que la serie vaya al máximo.

Los Azulejos de Toronto llegaron a casa el domingo con la misión de ganar el sexto juego para mantenerse con vida y forzar a un séptimo y decisivo.

Apoyados en cuadrangulares de Addison Barger y el dominicano Vladimir Guerrero Jr., que estableció un nuevo récord para la franquicia, la victoria terminó siendo de 6-2 en Rogers Centre.

Fue el propio Barger quien abrió la pizarra con sencillo productor en el segundo capítulo, seguido de otro hit de Isiah Kiner-Falefa para traer la segunda rayita en las piernas de Daulton Varsho.

El estacazo de dos carreras de Barger en el tercer episodio puso la pizarra 4-0, mientras que la tabla de «Vladdy» en el quinto extendió la ventaja de 5-0 y lo hizo dejar atrás a José Bautista (5; 2025) como el bateador de los Azulejos con más vuelacercas en una sola postemporada (6).

Los Marineros descontaron en el sexto con jonrón de Josh Naylor y hit impulsor de Eugenio Suárez, pero Guerrero Jr. puso cifras definitivas en el séptimo al anotar tras un wild pitch.

La victoria fue para Trey Yesavage (2-1), que lanzó 5.2 innings de dos carreras, tres boletos y siete ponches, mientras que el derrotado fue Logan Gilbert (1-1).

Para el séptimo juego este lunes en Toronto para definir al campeón de la Liga Americana, serán George Kirby (Marineros) y Shane Bieber (Azulejos).

Hender «Vivo» González

Con información de Líder