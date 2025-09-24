¡Avioneta se estrella en Maiquetía y sobreviven los pasajeros!

Una aeronave Learjet 55, con las siglas YV3440, se estrelló en la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en el estado La Guaira. El accidente ocurrió al mediodía de este 24 de septiembre.

Vecinos de la zona le comentaron que escucharon un fuerte estruendo, seguido de una columna de humo, lo que confirmaba el incendio de la aeronave.

La información preliminar indica que a bordo de la avioneta viajaban cuatro personas. Se presume que el piloto tuvo dificultades al intentar despegar de la pista 10-28. Fuentes del aeropuerto afirmaron que entre los ocupantes se encontraban Róger Bermúdez y David Daza.

Según testigos, una ráfaga de viento causó que la avioneta perdiera el control y terminara en sentido contrario en la pista, justo antes de que se escuchara una explosión. A raíz del incidente, el aeropuerto suspendió sus operaciones de manera temporal, mientras las autoridades y equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Pasajeros rescatados con vida

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) confirmó que la avioneta se precipitó a tierra a las 12:52 pm, justo en el momento del despegue.

Inmediatamente, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate, logrando salvar a dos de los pasajeros. Ambos fueron atendidos por personal médico y se encuentran estables. Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre el estado de la tripulación.

