Avanza regulación de las redes sociales: reforma legal obligará a plataformas a tener oficinas en el país

El diputado Juan Carlos Alemán dijo en una declaración difundida en Twitter que el objetivo de la Ley «no es controlar», sino «poner a la vanguardia al país» en la regulación de estas plataformas y equiparar a Venezuela con otros países donde se están instrumentando normas que regulan los contenidos.

El proyecto de Ley que regulará el funcionamiento y uso de las redes sociales en Venezuela sigue avanzando, y entre las propuestas que maneja la Comisión del Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional (AN) es obligar a las corporaciones propietarias de estas plataformas tengan oficinas de representación en el país donde se puedan procesar reclamos.

«Lo que hemos determinado es controlar o, mejor dicho, hacer una legislación que norme el uso de las redes sociales, lo que no significa controlar. Tú eres responsable de lo que dices, pero debes tener una regulación. ¿En el marco de qué? hay cosas como que las grandes plataformas no tienen oficinas en el país y qué pasa entonces cuando yo voy a hacer un reclamo a Facebook, a Instagram o a Twitter si no tienen oficinas; por eso una de las cosas que plantea la Ley es que tienen que tener oficinas de representación en el país para hacer reclamos, como cuando al mismo Presidente constitucional le vuelan la cuenta o se la eliminan y no hay forma ni manera de reclamar», señaló Alemán.

El parlamentario precisó que «no estamos controlando contenidos, pero sí estamos regulando el uso de las redes sociales».

#ULTIMAHORA Asamblea Nacional trabaja en un proyecto de “Ley para normar las redes sociales”. Sepa qué dijo el diputado @aleman72psuv #EXCLUSIVO @AgenciaVN_ pic.twitter.com/q1k3YZy2ZS — Michel Caballero Palma (@MichelCaballero) October 18, 2022

Esta no es una iniciativa nueva; de hecho, se viene manejando la idea de la necesidad de introducir una regulación de las redes desde 2017; sin embargo, hasta ahora no se tenía idea de los avances de esta iniciativa legislativa que estuvo en el congelador.

La Comisión de Comunicación ha propuesto reformas polémicas como la creación de una misión de «comunicación popular» para empoderar a los medios comunitarios y la norma que los rige, de manera que permita una dinámica que coadyuve a la transformación de los conocedores populares y fortalezca la comunicación popular.