Autoridades reactivan búsqueda del joven Johangel Zúñiga de 22 años, motorizado que cayó en el río Guaire de Caracas

El incidente que involucró a Johangel Rafael Zúñiga Flores, de 22 años, ocurrió el domingo 7 de septiembre en horas de la mañana en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

El Cuerpo de Bomberos de Caracas, bajo el mando del general Pablo Antonio Palacios Salazar, informó que fue reactivada la búsqueda de Johangel Rafael Zúñiga Flores, de 22 años, quien cayó en el río Guaire tras un accidente de moto. El incidente ocurrió el domingo 7 de septiembre aproximadamente a las 7:15 de la mañana en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro.

Según testigos, vecinos del sector, Zúñiga Flores colisionó y cayó al río. Tras recibir el reporte, el personal de la División de Rescate y Operaciones Especiales de los bomberos activó un operativo de búsqueda minuciosa en las riberas del Guaire, así como en las desembocaduras y zonas adyacentes, para dar con su paradero.

El operativo de rastreo fue organizado en varios grupos para cubrir la mayor área posible:

Grupo 1: Dirigido por el Mayor Carlos Zambrano, se enfocó en el recorrido desde el lugar del accidente hacia el centro de la ciudad.

Grupo 2: Al mando del Teniente Coronel Rafael Díaz, junto al Teniente Ramón Briceño, rastreó el sector Pablo Sexto de Petare, en dirección a Las Mercedes.

Grupo 3: Conformado por 10 efectivos de los Bomberos de Miranda, liderados por el Mayor Jhonatan Véliz, realizaron la búsqueda en el río Tuy, específicamente en la zona de Santa Lucía, estado Miranda.

Búsqueda suspendida por fuertes lluvias



A pesar del esfuerzo conjunto, la búsqueda había sido suspendida temporalmente por instrucciones del Oficial de Rescate, Teniente Coronel Roberto Ortuño. Esta decisión se tomó para garantizar la seguridad del personal, debido a las fuertes precipitaciones registradas en la capital.

Hasta el momento, no se ha logrado localizar a Zúñiga Flores, pero la búsqueda continuará una vez que las condiciones climáticas lo permitan.

