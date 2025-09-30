Autoridades del CPNB incautan 380 gramos de marihuana en el Estado Zulia

El hecho tuvo lugar cuando efectivos de la División Motorizada del CPNB realizaban labores de patrullaje y vigilancia en el municipio Lagunillas.

Como parte de la lucha frontal del Estado venezolano contra el tráfico ilícito de drogas, funcionarias y funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) lograron la incautación de 380 gramos de presunta marihuana, reseña una nota de prensa.

El hecho tuvo lugar cuando efectivos de la División Motorizada del CPNB, en el estado Zulia, realizaban labores de patrullaje y vigilancia en el municipio Lagunillas, parroquia El Danto, calle Ceiba y avenida Principal, donde aprehendieron en flagrancia a dos ciudadanos involucrados en actividades de microtráfico de droga.

En este sentido, los efectivos lograron el decomiso de un envoltorio con aproximadamente 380 gramos de presunta marihuana, dos dispositivos celulares y un vehículo tipo coupe, marca Chevrolet, en el que era trasladado el material estupefaciente.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público en la entidad.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión