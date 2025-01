Autobús cae a un abismo y deja 13 muertos y 30 heridos en la vía Panamericana de Nariño, Colombia

La madrugada de este viernes 3 de enero, un autobús perdió el control y cayó a un abismo ocurrió, en la vía Panamericana, a la altura del sector El Placer, entre Pasto y Rumichaca, frontera sur entre Colombia y Ecuador.

Según la revelación del comandante del Cuerpo de Bomberos de Ipiales, Jhon Mora «aparentemente se tiene 30 personas lesionadas y 13 fallecidas».

Dijo, que los bomberos de Ipiales trasladaron a dos de los heridos hasta el hospital de esa ciudad fronteriza, y otros 28 fueron conducidos a centros asistenciales de Pasto, en ambulancias de la concesión vial responsable de esa vía.

«Aparentemente el vehículo tuvo fallas mecánicas, lo que hizo que el conductor pierda el control del mismo», reveló.

Agregó, que el bus salió de la ciudad de Cali con destino a Ipiales, frontera con Ecuador. «Hubo dificultades por el estado del vehículo y porque los cuerpos fueron expulsados del carro», dijo al referirse a los inconvenientes que tuvieron los bomberos para atender el grave accidente.

Una testigo del lamentable hecho contó: «la verdad fue horrible, mucha gente quedó sin brazos y sin piernas».

Sobre las causas que pudieron haber originado el accidente, las autoridades han señalado que son objeto de investigación.

Solidaridad desde Cali



El alcalde de Cali (encargado), Diego Hau, lamentó la tragedia, tras el accidente en la vía Pasto – Ipiales, que hasta el momento deja 13 personas muertas.

“Estamos con el corazón en Nariño. Desde Cali, nos solidarizamos profundamente con las familias afectadas y con las autoridades locales. He dado instrucciones para que desde el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo de Cali se ofrezca apoyo a través de nuestros organismos de socorro, y me he contactado directamente con el gobernador de Nariño para ofrecerle toda la colaboración que podamos brindar como ciudad”, manifestó Hau.

El mandatario encargado indicó que verifican si entre las personas que se movilizaban en dicho automotor hay caleños, con el fin de activar los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento.

“Este trágico accidente resalta la importancia de extremar las medidas de seguridad en las carreteras del país”, agregó Hau.