Aumenta a 1.406 millones el número de Católicos en el mundo

Ya están disponibles en las librerías el Anuario Pontificio 2025 y el Annuarium Statisticum Ecclesiae 2023, editados por la Oficina Central de Estadísticas Eclesiásticas de la Secretaría de Estado, publicados por la Tipografía Vaticana. Examinando los datos del Anuario Pontificio, se puede obtener información sobre la vida de la Iglesia católica en el mundo para el año 2024. Durante este período, se creó una Metrópolis; tres sedes episcopales fueron elevadas a sedes metropolitanas; se erigieron siete nuevas diócesis; una sede episcopal fue elevada a archidiócesis y una administración apostólica a diócesis. En cambio, el Annuarium Statisticum Ecclesiae ofrece una instantánea de los principales fenómenos cuantitativos relativos a la acción pastoral de la Iglesia católica en el mundo. A continuación se presenta la información estadística correspondiente al bienio 2022-2023.

Aumento de la población católica en el mundo

La población católica mundial aumentó un 1,15% entre 2022 y 2023, pasando de aproximadamente 1.390 a 1.406 millones, un porcentaje muy similar al de los dos años anteriores. La distribución de los católicos bautizados, de acuerdo con el distinto peso demográfico de los continentes, es diferente en las distintas áreas geográficas. África reúne al 20% de los católicos de todo el planeta y se caracteriza por una difusión muy dinámica de la Iglesia católica: el número de católicos pasa de 272 millones en 2022 a 281 millones en 2023, con una variación relativa del +3,31%. Entre los países del continente africano, en particular, la República Democrática del Congo se confirma en el primer puesto por el número de católicos bautizados con casi 55 millones, seguida de Nigeria con 35 millones; Uganda, Tanzania y Kenia registran también cifras respetables.

Con un crecimiento del 0,9% en el bienio, América se consolida como el continente al que pertenece el 47,8% de los católicos del mundo. De ellos, el 27,4% reside en Sudamérica (donde Brasil, con 182 millones, representa el 13% del total mundial y sigue siendo el país con mayor número de católicos), el 6,6% en Norteamérica y el 13,8% restante en Centroamérica. Si se relaciona el número de católicos con el tamaño de la población, destacan Argentina, Colombia y Paraguay, con más del 90% de la población. El continente asiático registra un crecimiento de católicos del 0,6% en el bienio, su peso en 2023 se sitúa en torno al 11% en el mundo católico. El 76,7% de los católicos del sudeste asiático en 2023 se concentran en Filipinas, con 93 millones, y en la India, con 23 millones. Europa, aunque acoge al 20,4% de la comunidad católica mundial, sigue siendo la zona menos dinámica, con un crecimiento del número de católicos en el bienio de sólo el 0,2%. Esta variación, en cambio, frente a una dinámica demográfica casi estancada, se traduce en una ligera mejora de la presencia de católicos, hasta alcanzar casi el 39,6% en 2023. Italia, Polonia y España cuentan con una incidencia de católicos superior al 90% de la población actual. Los católicos de Oceanía superan ligeramente los 11 millones en 2023, un 1,9% más que en 2022.

El número de obispos ha aumentado en dos años

El número de obispos en el mundo católico ha aumentado en los dos últimos años con una variación global del 1,4%, pasando de 5.353 en 2022 a 5.430 en 2023. Este movimiento de crecimiento se da en todos los continentes, a excepción de Oceanía, donde el número de obispos no ha variado en el bienio. La variación relativa es algo más acentuada para África y Asia e inferior a la media mundial para Europa y América. También puede observarse que el peso relativo de cada continente se mantiene casi invariable a lo largo del periodo, y acorde con la importancia relativa de cada uno de ellos, con una mayor concentración de Obispos en América y Europa. En África, la proporción de Obispos en el total mundial pasa del 13,8% en 2022 al 14,2% en 2023.

Hay que señalar también que el número de católicos por Obispo, a partir de 2023, difiere no poco de un continente a otro: mientras que la media mundial es de 259 mil católicos por Obispo, se registran valores de 365 mil y 334 mil para África y América respectivamente. Particularmente favorable es la situación en Oceanía, donde se registran 87 mil católicos por Obispo, señal, desde este punto de vista, de un ligero exceso de Obispos respecto a los demás continentes.

Más sacerdotes en África y Asia, menos en Europa, Oceanía y América

A finales de 2023 había 406.996 sacerdotes en las 3.041 circunscripciones eclesiásticas del mundo católico, lo que supone una disminución de 734 con respecto a 2022, es decir, un -0,2%. Un examen por zonas geográficas muestra un aumento en África (+2,7%) y Asia (+1,6%) y una disminución en Europa (-1,6%), Oceanía (-1,0%) y América (-0,7%). Si, además de los continentes, se tiene en cuenta la distinción entre diocesanos y religiosos, se observa que en Asia y África el aumento de sacerdotes en su conjunto puede atribuirse a la dinámica tanto de los sacerdotes diocesanos como de los religiosos. En África, en particular, el aumento global de los sacerdotes es el resultado de un aumento de cerca del 3,3% de los sacerdotes diocesanos y del 1,4% de los religiosos. En el continente americano, destaca el aumento del clero diocesano en América Central y América Latina durante el bienio. En Europa, sin embargo, se observa una disminución del 1,6% tanto en conjunto como en los componentes individuales (diocesanos y religiosos); la misma coincidencia, aunque la disminución es menor (-1,0%) se observa en Oceanía.

La distribución en 2023 por áreas geográficas muestra que frente al 38,1% del total de sacerdotes en Europa hay un 29,1% procedentes del continente americano, mientras que las otras áreas continentales siguen con un 18,2% para Asia, un 13,5 para África y un 1,1 para Oceanía. Al análisis estructural de los sacerdotes puede añadirse el de los católicos para poner de relieve cualquier desequilibrio entre la demanda y la oferta de servicio pastoral. En el caso de un equilibrio perfecto entre presencia y demanda de actividad pastoral, la composición porcentual de los sacerdotes debería coincidir para cada área territorial examinada con la de los católicos. En realidad, la comparación de los dos porcentajes de composición de sacerdotes y católicos muestra que existen grandes diferencias en 2023. En particular, los porcentajes de sacerdotes superan a los de católicos en América del Norte (10,3% de sacerdotes frente a 6,6% de católicos), Europa (38,1% de sacerdotes frente a 20,4% de católicos) y Oceanía (1,1% de sacerdotes frente a 0,8% de católicos). La escasez más flagrante de sacerdotes se da en Sudamérica (12,4% de sacerdotes y 27,4% de católicos), África (13,5% de sacerdotes y 20,0% de católicos) y el área continental central de América (5,4% de sacerdotes y 11,6% de católicos).

El grupo de los diáconos

Los diáconos permanentes constituyen el grupo de clérigos de más rápido crecimiento. Su número alcanzará 51.433 en 2023, frente a 50.150 en 2022, lo que supone un aumento del 2,6%. Las brechas territoriales siguen siendo pronunciadas: se observan tasas de crecimiento significativas en Oceanía (+10,8%) y América (+3,8%), mientras que hay tasas de cambio ligeramente decrecientes en África y Europa. No hay variaciones significativas en la distribución planetaria de los diáconos durante el bienio considerado: sólo hay una disminución del número relativo de diáconos en Europa y un crecimiento en el de América, debido esencialmente a un desarrollo conspicuo en América del Norte. Esta figura de agente pastoral está particularmente presente en América (sobre todo en América del Norte, con el 39% de todos los diáconos del mundo), y también en Europa (31%).

Para destacar el papel de apoyo de estos trabajadores en la acción pastoral junto a los sacerdotes, se puede considerar la relación entre el número de diáconos permanentes comparado, zona por zona, con el número de sacerdotes presentes. Así, se constata que en el mundo la distribución de diáconos por cada 100 sacerdotes presentes es de 13 en 2023, oscilando entre un mínimo de apenas 0,5 en Asia y un máximo de 29 en América. En Europa el cociente se sitúa en torno a 10, mientras que en África sólo un diácono permanente sirve junto a cien sacerdotes. El tamaño de este índice, aunque apreciable, sigue siendo bastante modesto para que la labor de esta categoría de agentes pastorales tenga un impacto significativo en el equilibrio entre la demanda y la oferta de servicios a los católicos del territorio. En términos evolutivos, sin embargo, se observa que los diáconos permanentes tienden a manifestar una mayor presencia en el territorio precisamente en aquellas zonas donde la rotación sacerdotal parece ser más problemática.

Disminución de religiosos y religiosas profesos

La disminución tanto del número de religiosos profesos no sacerdotes como de religiosas profesas que se produjo a lo largo del tiempo continuó en 2023, aunque a un ritmo menos intenso. En particular, cabe señalar con respecto al número de religiosos profesos no sacerdotes que mientras en África se produjo un aumento entre 2022 y 2023, en todos los demás continentes se produjo una disminución. Cabe señalar que la disminución en América del Sur ha disminuido en comparación con la disminución media anual en el último período, y que incluso hay una situación estacionaria en América Central. El peso relativo en las diversas áreas de la presencia de religiosos profesos no sacerdotes es tal, si se considera diacrónicamente, que se reafirma el descenso en Europa, que sigue disminuyendo durante 2023.

La contracción de las religiosas profesas ha continuado, como se acaba de mencionar, en 2023. Globalmente, pasan de 599.228 en 2022 a 589.423 en 2023, una variación relativa del -1,6%. En cuanto a su distribución geográfica, en 2023, casi el 32% residen en Europa, seguida de Asia con el 30%, América con el 23% (repartidos por igual en los dos hemisferios), África con el 14% y Oceanía con el 1%. La contracción registrada en el número de religiosas profesas en el mundo se atribuye sustancialmente a un aumento considerable de las defunciones, fruto de un elevado número de religiosas de edad avanzada, mientras que el número de abandonos de la vida religiosa pierde relevancia en el bienio. África, en el bienio 2022-2023, registra el significativo aumento del 2,2%, seguida del Sudeste Asiático con un +0,1%. América del Norte, por su parte, muestra una contracción del -3,6%. Le sigue de cerca América del Sur con un -3%, mientras que el descenso en América Central Continental y Antillas Centrales es más moderado. Europa ostenta el récord negativo, con una variación del -3,8%.

Estos movimientos, por supuesto, afectan a los cambios en los pesos continentales del número de religiosos profesos. Con referencia al período 2022-2023, se observa una disminución de la presencia de religiosas en Europa y América del Norte, en beneficio de Asia y África. En particular, mientras que en 2022 el número total de religiosas profesas que operaban en Europa y América representaba el 55,8% del total mundial, en 2023 este porcentaje se redujo al 54,8%. El cambio más significativo del periodo se observa en el Sudeste Asiático (del 28,7% al 29,2%) y en África (del 13,9% al 14,5%).

A pesar de la contracción observada a nivel mundial y en algunas realidades continentales, las religiosas profesas siguen siendo una realidad no desdeñable: el número total de religiosas representa un 45% más que la población sacerdotal. Incluso si el papel que desempeñan históricamente en la prestación de servicios ha disminuido globalmente en los últimos años, su labor en la vida de la comunidad cristiana sigue siendo la de acompañar, cuando no sustituir, a la de los sacerdotes.

Brechas en el número de vocaciones

La tendencia temporal observada en el mundo en el número de seminaristas mayores denota un descenso ininterrumpido desde 2012. El número de candidatos al sacerdocio ha pasado de 108.481 en 2022 a 106.495 en 2023, lo que supone una variación del -1,8%. El descenso, observado en el total mundial, afecta a todos los continentes, a excepción de África, donde los seminaristas aumentaron un 1,1% (de 34.541 a 34.924). En Europa, Asia y América, pero sobre todo en el primer continente, los descensos son significativos (-4,9% en Europa, -4,2% en Asia y -1,3% en América). En Oceanía, la tendencia es negativa y ligera.

La distribución porcentual de los seminaristas mayores por continentes muestra cambios modestos a lo largo del bienio. África y Asia aportan el 61,0% del total mundial en 2022, porcentaje que se eleva al 61,4% en 2023. Aparte del ligero ajuste negativo de Oceanía, América y Europa en su conjunto ven, en cambio, disminuir su incidencia: en 2022, los 41.199 seminaristas americanos y europeos representaban casi el 38% del total mundial, mientras que un año después bajan al 37,7%. Para poner de relieve los excedentes positivos y negativos de vocaciones a nivel territorial, resulta útil comparar la distribución porcentual de los seminaristas con la correspondiente de los católicos.

Así, resulta que en 2023 hay grandes diferencias. En particular, los porcentajes de seminaristas superan a los de católicos en África (32,8% de seminaristas frente al 20% de católicos) y en Asia (28,6% de seminaristas y 11% de católicos). En estos continentes, se tiende a responder con plena autonomía a la necesidad de proveer a la obra del apostolado local. En Europa y América, en cambio, los porcentajes de seminaristas son inferiores a los de católicos (12,0% de seminaristas y 20,4% de católicos en Europa y 25,7% de seminaristas y 47,8% de católicos en América). En estos dos continentes, por tanto, es más difícil responder adecuadamente a las necesidades de los católicos presentes, como, en particular, el relevo generacional de los sacerdotes.

Información de: Nota de Prensa