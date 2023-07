Atropellan a paciente renal en Barquisimeto y se dan a la fuga (video)

Eduardo Vásquez, mejor conocido como “Porrón”, de 80 años, fue víctima de un conductor irresponsable que lo atropelló frente a la unidad de Diálisis Barquisimeto.

El hecho se registró a las 02:45 pm, en la carrera 25 con calle 34, frente al recinto médico, por un vehículo Gol Wolwagen 4 puertas color azul, el pasado viernes 28 de julio, cuando paciente renal se disponía a cruzar la calle para recibir su tratamiento de Diálisis.

Tras la huida del conductor, el octogenario fue asistido por los profesionales de la unidad de diálisis. El hijo de Vásquez, manifestó la intención de formalizar su denuncia en el CICPC de Unión, donde le funcionarios expresaron que, “si no hay fallecido no pueden actuar”, recomendando acudir a la policía de tránsito, en el que los uniformados aclararon que, “si no hay número de placa del vehículo tampoco pueden hacer nada”.

Es por esto que, familiares decidieron hacer público el video del arrollamiento de “Porrón”, con la intención de “Conseguir justicia” por este medio, y dar respuesta a su tratamiento, ya que no cuenta con los recursos necesario.

“Porrón” es popularmente conocido en la entidad larense, ya que se mantiene en diferentes estadios presenciando las caimaneras de béisbol y softbol.

Es importante acotar que la omisión de socorro está penada por las leyes venezolanas. El articulo 26 de la Ley de Tránsito reza que, “todo conductor implicado en un accidente de tránsito deberá, detener el vehículo en el lugar del suceso. Cerciorarse si se han producido víctimas o daños consecuencia del accidente, procurando prestar a las personas los debidos auxilios; y avisar a las autoridades”.

Leer también: ¡Conductor imprudente! Hombre en bicicleta fue arrollado en la avenida Ribereña

Asimismo el código penal, en su árticulo 438 señala, “el que habiendo abandonado a una persona herida o en peligro, haya omitido la prestación de su ayuda será castigado con multa de cincuenta a quinientas unidades tributarias”.

Más allá de las leyes, es un deber humano y moral el socorrer a quien haya sido víctima de un accidente de tránsito.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto