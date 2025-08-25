Atletas Venezolanos retornan al país tras brillar en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Los criollos lograron conquistar un total de 46 preseas y ocupar el noveno lugar del cuadro medallero, en una ceremonia que destacó el ímpetu deportivo.

Los atletas venezolanos hicieron historia en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, llegaron a suelo patrio, luego de cosechar un total de 46 preseas y ocupar el noveno lugar del cuadro medallero, en una ceremonia que destacó el ímpetu deportivo.

Esta última avanzada fue integrada por la Generación de Oro en las disciplinas de atletismo, karate, levantamiento de pesas, lucha, tenis de mesa, remo y voleibol de playa, en la que se totalizó el grupo de 166 guerreros, quienes lograron 12 preseas doradas, 15 plateadas y 19 broncíneas.

Con las resaltadas actuaciones del garrochista Ricardo Montes De Oca y de Astrid Montero en lucha, la delegación venezolana superó la actuación de la primera edición de Juegos Panamericanos Junior en Cali 2021, donde se alcanzaron 7 de oro, 8 platas y 21 bronces para un total de 36 preseas y el lugar 11 en la clasificación general.

El sensacional garrochista de 18 años de edad se llevó los máximos honores en el salto con pértiga tras alcanzar la marca de los 5.45 metros y superar el récord Panamericano Junior de 5.20 metros.

El pertiguista larense agradeció a los venezolanos que confiaron en ellos y a todo el equipo técnico que estuvo presente en el evento internacional: «Gracias también al presidente Nicolás Maduro, que nos apoyó para hacer esto posible. Nosotros dimos lo mejor, fue una competencia muy buena y que viva Venezuela», mencionó.

Hender «Vivo» González

Con información de Globovisión