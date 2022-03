Atleta olímpica Stefany Hernández denunció caso de homofobia en restaurant de Caracas

La medallista olímpica venezolana Stefany Hernández denuncia que fue golpeada por la seguridad del Restaurante Anónimo de Caracas

«Esto que ven es más mi alma que mi cuerpo, no es covid, es como me dejó la seguridad del local Anónimo-Narciso, quienes nos expulsaron del local a mí y a un grupo de amigos porque no les gusté a unos cuantos homofóbicos que quisieron atacarnos», señaló la medallista olímpica Stefany Hernández la noche de este sábado.

«Nos golpearon a las mujeres y a los hombres a pesar de haber sido nosotros los agredidos en un principio», aseguró.

«Me costó caro no llevar minivestido, no alisarme el cabello ni llevar tacones rojos; pero esta soy yo, nunca seré un disfraz. Yo Soy Leal a mi verdad. Las mujeres somos unas campeonas, no importa cuánto caigamos siempre seguiremos levantándonos», sentenció.

Agencia