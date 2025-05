Atleta larense denuncia presunta agresión por parte del presidente de la Federación de Patinaje

El atleta de patinaje de velocidad del estado Lara, Roberto García, de destacada trayectoria en la disciplina desde sus cinco años, se acercó a la redacción de Noticias Barquisimeto para hacer pública una grave denuncia de presuntas agresiones físicas y verbales por parte del presidente de la Federación Venezolana de Patinaje (FVP), Carlos Rojas.

Según el testimonio de García, los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo de 2025 en las instalaciones del Patinódromo Pedro León Torres, justo después de la primera válida del Campamento Nacional de Velocidad. El joven deportista expresó su firme intención al hacer pública esta situación: «Hago esta denuncia pública hacia las autoridades pertinentes, al Comité Olímpico, Ministerio del Deporte, autoridades del Ministerio Público, con respecto a una agresión física y verbal que sufrí el día 5 de marzo de 2025… mi intención con hacer esto es realmente elevar la voz a las autoridades».

García relató al equipo reporteril que esta no sería la primera vez que sufre atropellos por parte del presidente de la FVP. «Ya desde bastante tiempo he sido víctima de atropellos por parte de este señor con respecto a la posibilidad de eventos que he demostrado a través de los canales correspondientes que he tenido las condiciones para participar; el punto físico como tal no había ocurrido hasta el 5 de marzo».

El atleta también manifestó haber intentado resolver la situación por las vías regulares, aunque sin éxito hasta el momento. «Esto tiene antecedentes en el Comité Olímpico, donde he entregado oficios con respecto a diferentes injusticias de las cuales he sido víctima a lo largo de estos años, que respaldan todo el atropello que he venido sufriendo, y en base al contexto de esta agresión ya me he dirigido al Ministerio Público».

Leer también: Denuncian falta de transparencia en la Liga Municipal de Karate Do de Iribarren

Al ser consultado sobre si estas agresiones se han limitado a su persona, García fue enfático: «No soy la única persona, espero que esto sea más bien un punto de partida para que alcen su voz y no le vuelva a pasar a nadie más».

El joven patinador señaló un posible detonante para estas presuntas acciones, vinculándolas a su participación en las mismas competencias que el hijo del presidente de la FVP. «Desconozco los mecanismos psicológicos que hay detrás de la mente de este señor y el porqué de esas agresiones, pero todo ha ido relacionado con respecto a la participación de mi persona y en este caso su hijo en los mismos eventos internacionales, ha sido realmente el detonante, los clasificatorios, en todo evento donde hay un cupo en disputa siempre ha habido este tipo de agresiones».

Finalmente, Roberto García hizo un llamado directo a las autoridades deportivas: «Porque este tipo de actitudes de parte de los dirigentes deportivos realmente nos alejan a nosotros los deportistas de ese objetivo y bueno al deporte nacional en general».

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto