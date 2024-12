Atienden a más de 1.700 adultos mayores con jornada «Más Años Más Amor» en Iribarren

En la Comuna Hugo El Arañero en la parroquia Concepción la alcaldía de Iribarren a través del Instituto Municipal para el Desarrollo Social IMDES realizó nueva jornada “Más Años Más Amor” atendiendo a 1.732 adultos mayores mediante consultas médicas, entrega de medicamentos, fisioterapia, barbería, peluquería, manicura, perfilado de cejas, recreación, refrigerio y entrega de Clap abuelos, en el marco de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria.

“Hoy desde el Gimnasio Bertha Carrero, ubicado en la comunidad El Malecón, gracias al presidente Nicolás Maduro y al alcalde Luis Jonás Reyes Flores junto a nuestros hermanos del Ministerio de Abuelos y Abuelas, Fundación Niño Simón, INASS, Mercal, Misiones y Grandes Misiones, todos como un solo equipo atendiendo en esta bonita Comuna a 89 círculos de abuelos que han creído en esta Gran Misión creada por nuestro presidente Maduro, son 1.732 Adultos Mayores que han sido tocados por la Revolución Bolivariana llevándoles salud, alimentación y atención como se lo merecen”, Informó Alba López, presidente del IMDES.

Carmen Torrealba perteneciente a la comunidad El Arañero expresó: “Estoy muy agradecida con el alcalde Luis Jonás Reyes y también con nuestro presidente Maduro por esta hermosa actividad dirigida a nosotros los adultos mayores, me hice las uñas, me pintaron las cejas, me arreglaron el cabello además del chequeo médico, agradecidos por tomarnos en cuenta y traer estos beneficios directamente a nuestras comunidades”.

Información de: Nota de Prensa