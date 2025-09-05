Atendidos corredores eléctricos a través de control de vegetación en Lara

fin de garantizar la estabilidad y confiabilidad del servicio eléctrico en la región, la clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) avanza de manera sostenida en las labores de mantenimiento en más de 55 kilómetros de corredores eléctricos del estado Lara.

Las acciones preventivas de despeje de vegetación cercana a los tendidos eléctricos de media y baja tensión, se desarrollan en los municipios Iribarren, Torres, Morán, Crespo, Jiménez, Simón Planas, Urdaneta y Palavecino, asociados a 41 circuitos de distribución.

Estas labores contempladas en el Plan Nacional de Control de Vegetación que adelanta el Ministerio de Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) a escala nacional, abarcarán toda la identidad crepuscular con impacto positivo en el servicio de más de 2 millones de larenses.

Con la implementación de este despliegue, la clase trabajadora de la estatal eléctrica, demuestra el compromiso y empeño, en las mejoras de la transmisión y distribución del servicio para el fortalecimiento y consolidación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Prensa MPPEE/CORPOELEC/ Venancio López Martínez.

