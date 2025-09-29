¡Atención Conductores! Precaución por trabajos en la avenida Ribereña

La Gobernación del estado Lara hace un llamado a la precaución a todos los conductores que transitan por la Avenida Ribereña, debido a la ejecución de trabajos de remoción de la carpeta asfáltica.

Las labores se están llevando a cabo en el tramo comprendido desde el Distribuidor La Esperanza (a la altura de la calle 12) hasta el Distribuidor Bella Vista, en ambos sentidos.

El Instituto de Vialidad del Estado Lara, (INVILARA) advierte que, mientras se ejecutan estos trabajos, los usuarios pueden encontrar irregularidades en el asfalto en la zona intervenida. Por esta razón, la gobernación emite una serie de recomendaciones esenciales para garantizar la seguridad vial y evitar contratiempos:

Reducir la velocidad al transitar por el área de trabajo.

al transitar por el área de trabajo. Conducir con extrema precaución especialmente durante las horas nocturnas .

especialmente durante las . Atender rigurosamente la señalización preventiva dispuesta y seguir las indicaciones del personal operativo presente en el lugar.

La Gobernación de Lara ofrece disculpas por las molestias que estas labores puedan generar, e invita a la comprensión y colaboración de la ciudadanía. Estos trabajos forman parte del compromiso con el mejoramiento y modernización de la vialidad en la entidad, en beneficio de todos los habitantes y usuarios de las carreteras del estado.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto