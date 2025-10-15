¡Atención cardenaleros! Estos son los precios de las entradas del Cardenales de Lara para la temporada 2025-2026 de LVBP

Desde el nido de los «Pájaros Rojos», Noticias Barquisimeto les trae la información que todos esperaban: la lista de precios de las entradas para la temporada regular de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) para dar inicio a una nueva zafra de vibrante emoción y distracción a la fanaticada cardenalera.

Leer También: LVBP: El Barquisimetano Carlos Rivero ha decidido colgar los spikes como pelotero profesional a los 37 años

El dato sorpresa: ¡El Clásico ante Caracas se juega al mismo precio!

En una movida que alegra a la afición larense, la organización del Cardenales de Lara ha decidido mantener el mismo costo en las entradas para sus juegos contra los rivales más candentes de la liga: Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, haciendo muy atractiva esta opción para quienes disfrutan de buen béisbol.

https://www.instagram.com/p/DPz9lWsjPte/?igsh=YW5sdHk3dmpwaGY2

Esto significa que ver el Clásico de la LVBP tendrá el mismo valor que los encuentros ante Bravos de Margarita, Tiburones de La Guaira, Tigres de Aragua, Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia.

Precios de las entradas (Tarifa Única) y con cashea:

Ubicación Precios (en dólares)

Gradas $2

Preferencial $6

Laterales $8

Central $12

VIP Premium $20

VIP Gold $40

VIP Terreno (¡Vive el juego a ras de campo!) $40

Rumbo al Bicampeonato

El equipo campeón de la pelota criolla; Cardenales de Lara, saltará al campo de estadio barquisimeto Don. Antonio Herrera Gutiérrez con la mira puesta en el bicampeonato. Para esta zafra, los crepusculares, estarán bajo la dirección del estratega larense César Iztúriz, quien asumirá el rol con el objetivo de mantener la cultura ganadora y llevar a los «Pájaros rojos» a lo más alto del béisbol venezolano.

¡Pendientes! En Noticias Barquisimeto los mantendremos al día con cada detalle de la temporada y, además, estaremos rifando entradas para acercar la pasión del Cardenales a todos los aficionados en

territorio guaro.

Por: Edwin Sports Hevia Cadevilla / NB