Ataques de Israel dejan más de 18.000 estudiantes Palestinos asesinados en la Franja de Gaza y Cisjordania

La ONU, a través de su Comisión Internacional Independiente para los territorios palestinos ocupados, acusó recientemente a la entidad sionista de Israel de destruir deliberadamente el sistema educativo en Gaza.

El Ministerio de Educación de Palestina reportó este miércoles que la agresión israelí, iniciada en octubre de 2023, ha dejado 18.651 estudiantes muertos y otros 29.114 heridos en Gaza y Cisjordania.

Según cifras difundidas por la Agencia de Noticias Palestina (WAFA), solo en la Franja de Gaza el número de escolares asesinados por la ocupación supera los 18.508 y los lesionados alcanzan los 28.142. En Cisjordania, en tanto, se registraron 142 estudiantes muertos y 972 heridos.

El balance oficial también señala que al menos 972 docentes y trabajadores del sector educativo perdieron la vida, mientras que otros 4.538 resultaron heridos y 199 fueron detenidos en los dos territorios.

En cuanto a la infraestructura, 172 escuelas públicas fueron reducidas a escombros en Gaza, junto con 63 instalaciones universitarias. Otras 218 instituciones educativas, entre ellas un centenar administradas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (OOPS), sufrieron daños severos a causa de los bombardeos.

En Cisjordania, la situación no difiere mucho: 152 escuelas fueron objeto de actos vandálicos por los ocupantes y ocho universidades o institutos superiores sufrieron múltiples allanamientos y daños. Debido al bloqueo israelí y la consecuente crisis financiera, el inicio del ciclo escolar tuvo que posponerse.

Por su parte, Khaled Abu Nada, subsecretario del Ministerio de Educación allí, denunció que las fuerzas de ocupación ejecutan una política sistemática contra la enseñanza.

“El ejército destruye de manera intencional las instituciones educativas con el objetivo de borrar la identidad palestina y quebrar la voluntad de nuestro pueblo”, declaró a Al Jazeera.

