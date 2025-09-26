Ataques de Israel contra la capital de Yemen dejan ya nueve muertos y más de un centenar de heridos

Las fuerzas israelíes bombardearon instalaciones en Saná (incluidas infraestructuras civiles), en medio de la escalada regional vinculada a la guerra en Gaza.

Un ataque aéreo israelí el 25 de septiembre contra la capital de Yemen dejó al menos nueve personas muertas y más de 170 heridas, según informaron las autoridades locales. Los bombardeos tuvieron como objetivo distintas áreas civiles de Saná, entre ellas un centro administrado por el Servicio de Seguridad e Inteligencia, lo que incrementa las denuncias sobre el uso de objetivos civiles en la ofensiva.

Los servicios de rescate confirmaron que entre las zonas alcanzadas se encontraba un reformatorio, administrado por las autoridades de seguridad, que sufrió daños graves. De acuerdo con fuentes oficiales, la mayoría de las víctimas eran civiles, incluidos menores de edad. Hospitales de la capital reportaron que trabajan al límite de su capacidad para atender a los heridos.

El Ministerio de Salud de Yemen explicó que los equipos médicos continúan en labores de emergencia para estabilizar a los heridos y pidió apoyo internacional para garantizar suministros básicos de medicamentos y equipos. Agregó que el número de víctimas podría aumentar debido a la gravedad de algunas lesiones.

La agencia estatal de noticias yemení destacó que esta agresión forma parte de una serie de ataques recientes en la región, en el marco de la participación de Yemen en acciones de solidaridad con la población palestina en Gaza. Según el reporte, las fuerzas israelíes han intensificado operaciones fuera de su territorio, con el objetivo de frenar apoyos militares y logísticos a la resistencia palestina.

El Servicio de Seguridad e Inteligencia de Yemen confirmó que el reformatorio alcanzado estaba bajo su administración, y denunció que la ofensiva israelí utilizó información obtenida por medios de espionaje y vigilancia. Según la institución, esto demuestra un intento deliberado de golpear infraestructuras vinculadas al Estado yemení.

Hender «Vivo» González

Con información de Telesur