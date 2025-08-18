Ataque armado en Nueva York, EEUU: Hay al menos tres muertos y nueve heridos

La Policía de la ciudad ha relacionado el hecho con la lucha entre pandillas y reveló que ninguna persona ha sido arrestada hasta el momento por estos hechos.

Al menos tres personas murieron y nueve resultaron heridas en un ataque armado ocurrido en un club del distrito de Brooklyn, en Nueva York.

De acuerdo con informaciones preliminares de Jessica Tisch, comisionada de la policía neoyorquina, cuatro sujetos abrieron fuego contra los asistentes del local tras una disputa,

Dos personas fallecieron a causa de sus heridas, mientras que una más, de 19 años, murió en el lugar a causa del ataque. También se informó que la vida de quienes resultaron lesionados no corre riesgo de momento.

Además, la comisionada señaló que el caso se relaciona con las pandillas. De momento, ninguna persona ha sido arrestada por estos hechos, además de que las investigaciones continúan.