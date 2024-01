Así van los equipos en la Copa de Voleibol Máster ”Divina Pastora” 2024, luego de su primera fecha.

Así van los equipos en la Copa Divina Pastora

El primer día de la Copa Divina Pastora fue un éxito total, teniendo la participación de seis estados en la rama femenina y masculina.

Entre los encuentros más emocionantes fueron los de Zulia Vs Carabobo por el femenino en la cancha principal, Fundavol contra Portuguesa en el masculino y el encuentro que cerró la fecha entre Miranda y Yaracuy.

Así van los equipos en el Invitacional de Voleibol Máster 2024:



Resultados del femenino (Cancha principal)

Lara 2 Vs 0 Carabobo F

Mérida 2 Vs 0 Zulia F

Distrito Capital 0 Vs 2 Trujillo

Zulia 2 Vs 1 Carabobo F

Resultados del Masculino (Cancha principal)

Fundavol ganó cómodamente el primer cotejo

Fundavozu 2 Vs 0 Carabobo

Yaracuy 2 Vs 0 Máster Lara

Portuguesa 0 Vs 2 Fundavol

Miranda 2 Vs 0 Yaracuy

Cancha alterna

San Francisco 0 Vs 2 Miranda

Portuguesa 0 Vs 2 Zulia

San Francisco 2 Vs 0 Máster Lara

Árbitros de la Copa de Voleibol Máster 2024

Jornada Inaugural

Durante horas del mediodía de este sábado 20 de enero, se estará llevando a cabo la jornada inaugural de la Copa de Voleibol Máster Divina Pastora 2024, en homenaje a la profesora Yudith Rodríguez, y desde las 9:00 am el público podrá disfrutar de los primeros encuentros del segundo día de espectáculo voleibolístico en el Gimnasio Bertha Carrero de Barquisimeto, ubicado en la Avenida Libertador. ¡Para ganarle tiempo a la vida!

