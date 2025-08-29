 Así quedó el sorteo de la Champions League: Rivales del Real Madrid, Barcelona, Bayern, PSG y Liverpool

Consulta los cruces confirmados tras el sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26: Real Madrid, FC Barcelona, PSG y Bayern tendrán duros oponentes en su camino a los octavos de final.

El París Saint-Germain, vigente campeón, y el Real Madrid, equipo con récord de títulos en el torneo (15), tendrán caminos complicados en la fase de liguilla de la Champions, según el sorteo efectuado este jueves en Mónaco, donde el FC Barcelona resultó más afortunado.

Por segundo año, un sistema informático automatizado fue desvelando las hojas de ruta de cada equipo, con el ex futbolista brasileño Kaká pulsando el botón para desencadenarlo en el caso de los principales favoritos, los integrantes de la Copa 1 de los cabezas de serie.

De mediados de septiembre a finales de enero, durante ocho jornadas, los 36 equipos del grupo único determinarán una clasificación conjunta en la que los ocho primeros accederán directamente a octavos de final y los equipos entre el noveno y el vigesimocuarto puesto tendrán que enfrentarse en un play-off para buscar ese mismo objetivo.

Todos los equipos clasificados a la Champions Legue 2026

Bayern Múnich (campeón de la Bundesliga)

Bayer Leverkusen (subcampeón de la Bundesliga)

Eintracht Frankfurt (3° de la Bundesliga)

Borussia Dortmund (4º de la Bundesliga)

Barcelona (campeón de La Liga española)

Real Madrid (subcampeón de La Liga)

Atlético de Madrid (3° en La Liga)

Athletic Bilbao (4º en La Liga)

Villarreal (5º en La Liga)

París Saint-Germain (campeón de la Ligue 1)

Olympique Marsella (subcampeón de la Ligue 1)

Mónaco (3° en la Ligue 1)

Olympiacos (campeón de la liga de Grecia)

Liverpool (campeón de la Premier League)

Arsenal (subcampeón de la Premier League)

Manchester City (3° de la Premier League)

Chelsea (4° de la Premier League)

Newcastle (5° de la Premier League)

Tottenham (campeón de la Europa League)

Napoli (campeón de la Serie A)

Inter de Milán (2° de la Serie A)

Atalanta (3° de la Serie A)

Juventus (4° de la Serie A)

PSV (campeón de la Eredivisie)

Ajax (subcampeón se la Eredivisie)

Sporting Lisboa (campeón de la Primeira Liga de Portugal)

Slavia de Praga (campeón de la liga checa)

Galatasaray (campeón de la liga de Türkiye)

Kairat (ganador playoffs)

Pafos (ganador playoffs)

Bodø/Glimt (ganador playoffs)

Qarabag (ganador playoffs)

Brujas (ganador playoffs)

Copenhague (ganador playoffs)

Benfica (ganador playoffs)

Así quedó el sorteo de la UEFA Champions League 2025: cruces confirmados

Este es el resumen del sorteo de la fase liga de la Champions League 2025-26: rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Múnich, PSG, Liverpool, Manchester City, Juventus, entre otros, ya fueron confirmados:

Los partidos de los equipos del Bombo 1 de la Champions League 2025/26 (FASE LIGA)

Estos son los cruces de las cabezas de serie del Bombo 1 tras el sorteo de la Champions League 2025. El sábado 30 de agosto se sabrá las fechas exactas de cada uno de los juegos.

FC Barcelona : PSG, Chelsea, Frankfurt, Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhagen y Newcastle

Bayern Múnich : Chelsea, PSG, Brugge, Arsenal, Sporting CP, PSG, Union SG y Pafos

Borussia Dortmund : Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo, Tottenham, Athletic Bilbao y Copenhagen

Chelsea : FC Barcelona, Bayern, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag

Inter de Milán : Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat y Union SG

Liverpool : Real Madrid, Inter, Atlético Madrid, Frankfurt, PSV, Marsella, Qarabag y Galatasaray

Manchester City : Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bogo, Galatasaray y Mónaco

PSG : Bayern, FC Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting CP, Newcastle y Athletic Bilbao

Real Madrid : Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat

Los diez partidos más atractivos de la Fase Liga de la Champions League

Paris Saint Germain – Bayern Munich Paris Saint Germain – Barcelona Real Madrid – Manchester City Real Madrid – Liverpool Bayern Munich – Chelsea Bayern Munich – Arsenal Chelsea – Barcelona Inter de Milán – Liverpool Inter de Milán – Atlético de Madrid Atlético de Madrid – Liverpool

