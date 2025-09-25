Así quedó el cuadro de semifinales del Mundial de voleibol masculino Filipinas 2025: Polonia vs. Italia y República Checa con Bulgaria

República Checa, Bulgaria, Polonia e Italia superaron sus respectivos compromisos de cuartos de final y se consolidaron como los cuatro mejores.

Este jueves finalizaron los cuartos de final del Mundial de voleibol masculino Filipinas 2025. De esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas del certamen. Los cruces serán así: República Checa vs. Bulgaria y Polonia vs. Italia. Ambos se llevarán a cabo este sábado 27 de septiembre en el estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, con televisación de DSports y transmisión vía streaming por parte de VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World.

El primero en acceder a la próxima ronda fue el campeón del mundo en ejercicio, el seleccionado italiano, que dejó en el camino a Bélgica por 3 a 0, con parciales contundentes de 25-13, 25-18 y 25-18. Buscará defender el título para alcanzar las cinco consagraciones y quedar a una de la Unión Soviética, máxima ganadora de la historia del certamen con siete títulos.

Luego llegó el turno del conjunto polaco, que se deshizo sin inconvenientes de Turquía tras ganarle por 3 a 0 (25-15, 25-22 y 25-19). Intentará tomarse revancha de la derrota sufrida ante Italia en la final última edición de la Copa del Mundo, en Polonia-Eslovenia 2022. De acceder al partido definitorio nuevamente, quedará entre los dos mejores por cuarta vez consecutiva, ya que previamente fue campeón en 2014 y 2018.

Posteriormente, los checos eliminaron a Irán por 3 a 1, con parciales de 22-25, 27-25, 25-20 y 25-21. Son la gran revelación del vigente certamen ecuménico y sueñan con meterse en la final por primera vez en la historia. Por último, el equipo búlgaro venció a Estados Unidos en el mejor partido de cuartos de final: fue 3 a 2 tras remontar un 2 a 0 adverso (21-25, 19-25, 25-17, 25-22 y 15-13).

Cronograma de las semifinales del Mundial de voleibol 2025

República Checa vs. Bulgaria – Sábado 27 de septiembre a las 3.30 – Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.

– Sábado 27 de septiembre a las 3.30 – Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas. Polonia vs. Italia – Sábado 27 de septiembre a las 7.30 – Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.

Tercer puesto del Mundial de Voleibol 2025

Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos y Venezuela (misma hora en Chile y Cuba, una hora menos en Colombia, una hora más en Argentina)

Día y hora Cruce Res. 28 de septiembre, 2:30 Perdedor 13 vs. Perdedor 14

Final del Mundial de Voleibol 2025

Día y hora Cruce Res. 28 de septiembre, 6:30 Ganador 13 vs. Ganador 14

Todos los ganadores del Mundial de voleibol masculino

Checoslovaquia 1949 : Unión Soviética.

: Unión Soviética. URSS 1952 : Unión Soviética.

: Unión Soviética. Francia 1956 : Checoslovaquia.

: Checoslovaquia. Brasil 1960 : Unión Soviética.

: Unión Soviética. URSS 1962 : Unión Soviética.

: Unión Soviética. Checoslovaquia 1966 : Checoslovaquia.

: Checoslovaquia. Bulgaria 1970 : Alemania (República Democrática Alemana).

: Alemania (República Democrática Alemana). México 1974 : Polonia.

: Polonia. Italia 1978 : Unión Soviética.

: Unión Soviética. Argentina 1982 : Unión Soviética.

: Unión Soviética. Francia 1986 : Estados Unidos.

: Estados Unidos. Brasil 1990 : Italia.

: Italia. Grecia 1994 : Italia.

: Italia. Japón 1998 : Italia.

: Italia. Argentina 2002 : Brasil.

: Brasil. Japón 2006 : Brasil.

: Brasil. Italia 2010 : Brasil.

: Brasil. Polonia 2014 : Polonia.

: Polonia. Italia – Bulgaria 2018 : Polonia.

: Polonia. Polonia – Eslovenia 2022: Italia.

Hender «Vivo» González

Con información de La Nación