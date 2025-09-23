Así queda el ranking femenino y masculino del Balón de Oro 2025: Clasificación y listado completo de jugadores

Con el ganador ya definido, así han quedado en la lista los treinta jugadores nominados al Balón de Oro de este año.

Ousmane Dembélé cerró el círculo de una temporada histórica con su primer Balón de Oro. El francés superó en votos a Lamine Yamal, quien se llevò su segundo trofeo Kopa consecutivo. La estrella del PSG compartió honores con Aitana Bonmatí, estrella del FC Barcelona, quien ha sumado su tercer galardón consecutivo.

Leer También: ¡El Francés del PSG Ousmane Dembélé, Balón de Oro 2025!

Más allá del Balón de Oro, el protagonista de la noche, otras tantas figuras también se fueron con premios. Vicky López se llevó el Kopa femenino, Donnarumma y Hansen los trofeos Yashin, Luis Enrique y Weigman fueron elegidos como los mejores entrenador del curso, y Gyökeres y Pajor los premios a los goleadores de la campaña.

Ranking Balón de Oro masculino

1- Ousmane Dembélé

2- Lamine Yamal

3- Vitinha

4- Mohamed Salah

5- Raphinha

6- Achraf Hakimi

7- Kylian Mbappé

8- Cole Palmer

9- Gianluigi Donnarumma

10- Nuno Mendes

11- Pedri

12- Khvicha Kvaratskhelia

13- Harry Kane

14- Desiré Doué

15- Viktor Gyökeres

16- Vinicius Jr.

17- Robert Lewandowski

18- Scott McTominay

19- Joao Neves

20- Lautaro Martínez

21- Serhou Guirassy

22- Alexis Mac Allister

23- Jude Bellingham

24- Fabián Ruiz

25- Denzel Dumfries

26- Erling Haaland

27- Declan Rice

28- Virgil van Dijk

29- Florian Wirtz

30- Michael Olise

Ranking Balón de Oro femenino

1- Aitana Bonmatí

2- Mariona Caldentey

3- Alessia Russo

4- Alexia Putellas

5- Chloe Kelly

6- Patricia Guijarro

7- Leah Williamson

8- Ewa Pajor

9- Lucy Bronze

10- Hannah hampton

11- Claudia Pina

12- Marta

13- Caroline Graham Hansen

14- Barbra Banda

15- Sandy Baltimore

16- Cristiana Girelli

17- Temwa Chawinga

18- Melchie Dumornay

19- Klara Bühl

20- Pernille Harder

21- Amanda Gutierres

22- Esther Gonzalez

23- Johanna Rytting Kaneryd

24- Sofia Cantore

25- Emily Fox

26- Lindsey Heaps

27- Clara Mateo

28- Frida Leonhardsen-Maanum

29- Steph Catley

30- Caroline Weir

Hender «Vivo» González

Con información de Diario AS