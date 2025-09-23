    Así queda el ranking femenino y masculino del Balón de Oro 2025: Clasificación y listado completo de jugadores

    Con el ganador ya definido, así han quedado en la lista los treinta jugadores nominados al Balón de Oro de este año.

    Ousmane Dembélé cerró el círculo de una temporada histórica con su primer Balón de Oro. El francés superó en votos a Lamine Yamal, quien se llevò su segundo trofeo Kopa consecutivo. La estrella del PSG compartió honores con Aitana Bonmatí, estrella del FC Barcelona, quien ha sumado su tercer galardón consecutivo.

    Más allá del Balón de Oro, el protagonista de la noche, otras tantas figuras también se fueron con premios. Vicky López se llevó el Kopa femenino, Donnarumma Hansen los trofeos YashinLuis Enrique y Weigman fueron elegidos como los mejores entrenador del curso, y Gyökeres Pajor los premios a los goleadores de la campaña.

    Ranking Balón de Oro masculino

    1- Ousmane Dembélé

    2- Lamine Yamal

    3- Vitinha

    4- Mohamed Salah

    5- Raphinha

    6- Achraf Hakimi

    7- Kylian Mbappé

    8- Cole Palmer

    9- Gianluigi Donnarumma

    10- Nuno Mendes

    11- Pedri

    12- Khvicha Kvaratskhelia

    13- Harry Kane

    14- Desiré Doué

    15- Viktor Gyökeres

    16- Vinicius Jr.

    17- Robert Lewandowski

    18- Scott McTominay

    19- Joao Neves

    20- Lautaro Martínez

    21- Serhou Guirassy

    22- Alexis Mac Allister

    23- Jude Bellingham

    24- Fabián Ruiz

    25- Denzel Dumfries

    26- Erling Haaland

    27- Declan Rice

    28- Virgil van Dijk

    29- Florian Wirtz

    30- Michael Olise

    Ranking Balón de Oro femenino

    1- Aitana Bonmatí

    2- Mariona Caldentey

    3- Alessia Russo

    4- Alexia Putellas

    5- Chloe Kelly

    6- Patricia Guijarro

    7- Leah Williamson

    8- Ewa Pajor

    9- Lucy Bronze

    10- Hannah hampton

    11- Claudia Pina

    12- Marta

    13- Caroline Graham Hansen

    14- Barbra Banda

    15- Sandy Baltimore

    16- Cristiana Girelli

    17- Temwa Chawinga

    18- Melchie Dumornay

    19- Klara Bühl

    20- Pernille Harder

    21- Amanda Gutierres

    22- Esther Gonzalez

    23- Johanna Rytting Kaneryd

    24- Sofia Cantore

    25- Emily Fox

    26- Lindsey Heaps

    27- Clara Mateo

    28- Frida Leonhardsen-Maanum

    29- Steph Catley

    30- Caroline Weir

    Hender «Vivo» González

    Con información de Diario AS

