Así queda el ranking femenino y masculino del Balón de Oro 2025: Clasificación y listado completo de jugadores

Con el ganador ya definido, así han quedado en la lista los treinta jugadores nominados al Balón de Oro de este año.
Ousmane Dembélé cerró el círculo de una temporada histórica con su primer Balón de Oro. El francés superó en votos a Lamine Yamal, quien se llevò su segundo trofeo Kopa consecutivo. La estrella del PSG compartió honores con Aitana Bonmatí, estrella del FC Barcelona, quien ha sumado su tercer galardón consecutivo.
Más allá del Balón de Oro, el protagonista de la noche, otras tantas figuras también se fueron con premios. Vicky López se llevó el Kopa femenino, Donnarumma y Hansen los trofeos Yashin, Luis Enrique y Weigman fueron elegidos como los mejores entrenador del curso, y Gyökeres y Pajor los premios a los goleadores de la campaña.
Ranking Balón de Oro masculino
1- Ousmane Dembélé
2- Lamine Yamal
3- Vitinha
4- Mohamed Salah
5- Raphinha
6- Achraf Hakimi
7- Kylian Mbappé
8- Cole Palmer
9- Gianluigi Donnarumma
10- Nuno Mendes
11- Pedri
12- Khvicha Kvaratskhelia
13- Harry Kane
14- Desiré Doué
15- Viktor Gyökeres
16- Vinicius Jr.
17- Robert Lewandowski
18- Scott McTominay
19- Joao Neves
20- Lautaro Martínez
21- Serhou Guirassy
22- Alexis Mac Allister
23- Jude Bellingham
24- Fabián Ruiz
25- Denzel Dumfries
26- Erling Haaland
27- Declan Rice
28- Virgil van Dijk
29- Florian Wirtz
30- Michael Olise
Ranking Balón de Oro femenino
1- Aitana Bonmatí
2- Mariona Caldentey
3- Alessia Russo
4- Alexia Putellas
5- Chloe Kelly
6- Patricia Guijarro
7- Leah Williamson
8- Ewa Pajor
9- Lucy Bronze
10- Hannah hampton
11- Claudia Pina
12- Marta
13- Caroline Graham Hansen
14- Barbra Banda
15- Sandy Baltimore
16- Cristiana Girelli
17- Temwa Chawinga
18- Melchie Dumornay
19- Klara Bühl
20- Pernille Harder
21- Amanda Gutierres
22- Esther Gonzalez
23- Johanna Rytting Kaneryd
24- Sofia Cantore
25- Emily Fox
26- Lindsey Heaps
27- Clara Mateo
28- Frida Leonhardsen-Maanum
29- Steph Catley
30- Caroline Weir
Hender «Vivo» González
Con información de Diario AS