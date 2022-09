Así queda el ranking ATP tras el US Open 2022: Número 1, clasificación y puntos

Carlos Alcaraz es el nuevo líder del ranking ATP después de levantar el primer Grand Slam de su carrera. Nadal se mantiene en el tercer puesto.

El ranking estrena rey. Carlos Alcaraz, tras superar a Gasper Ruud en la final del US OPEN 2022, se sienta en el trono por primera vez. Y lo hace siendo el más joven de la historia.

El español, de esta forma, pone fin a tres semanas de cálculos. El Grand Slam estadounidense empezó con cinco candidatos al número uno del mundo. Stefanos Tsitsipas, perdiendo de forma sorprendente en su debut, ante el colombiano Daniel Elahi Galán (pasa de ser 94º a 76º), fue el primero en caer. Después, se apartó de la carrera el contendiente que partía en cabeza. Daniil Medvedev, que defendía los 2.000 puntos de campeón, totalmente superado por Nick Kyrgios, perdía un primer puesto que había estado en su posesión durante las últimas once semanas. Tras él, en la misma ronda, se despedía Rafa Nadal, el único de los opositores, junto al ruso, que dependía de él mismo para alcanzar la cima, desconocida por el balear desde enero de 2020. Virtualmente, el de Manacor, número uno desde el primer día de competición, seguía en lo más alto. Hasta que Ruud, primero, y Alcaraz, después, dijeron lo contrario.

Tanto el prodigio de El Palmar como el jugador noruego necesitaban una carambola para escalar hasta la cúspide. En primer lugar, requerían que Nadal no pasara de cuartos; después, acceder a la final. Tras sacar billete los dos, los cálculos eran simples: el ganador tenía premio doble. Se lo queda Carlos Alcaraz, con 6.740 tras él. En el tercer escalón, eso sí, se mantiene Rafa, que, tras ausentarse en la edición de 2021, no defendía nada. De hecho, es el único del resto de aspirantes que no pierde posiciones. Medvedev, cayendo tres puestos, pasa a ser cuarto, seguido de un Alexander Zverev que no pudo estar en la carrera debido a su grave lesión (vuelve esta semana en la Copa Davis). Tsitsipas pasa de quinto a sexto con Djokovic, ausente debido a su negativa a vacunarse, séptimo, también perdiendo un lugar. Cameron Norrie (8º), en su mejor posición de siempre, Andrey Rublev (9º) y Hubert Hurkacz (10º) cierran el top-10.

Número Jugador Puntos 1 Carlos Alcaraz 6.740 2 Casper Ruud 5.850 3 Rafa Nadal 5.810 4 Daniil Medvedev (Rus) 5.065 5 Alexander Zverev (Ale) 5.040 6 Stefanos Tsitsipas (Gre) 4.810 7 Novak Djokovic (Ser) 3.570 8 Cameron Norrie (GBr) 3.550 9 Andrey Rublev (Rus) 3.390 10 Hubert Hurkacz (Pol) 3.355 14 Pablo Carreño 2.510 21 Roberto Bautista 1.760 28 Alejandro Davidovich 1.380 40 Albert Ramos 1.070 57 Jaume Munar 814 67 Pedro Martínez 745 73 Roberto Carballés 689 80 Bernabé Zapata 660

La Armada gana fuerza

Asomando a las posiciones de mayor privilegio se encuentran Jannik Sinner (11º), Taylor Fritz (12º), Félix Auger-Aliassime (13º), que desciende desde el 8º puesto, y Pablo Carreño, que vuelve al 14º lugar que consiguió tras proclamarse campeón en Montreal. Karen Khachanov (18º) y Frances Tiafoe (19º), semifinalista en Estados Unidos, suben 13 y 7 casillas, respectivamente. Tras ellos, un Nick Kyrgios (20º) que sigue acercándose a su mejor ranking (13º), pese a empezar el año como 93º. Jugadores reforzados en medio de una Armada que, más allá de Alcaraz, también coge impulso. España mantiene a diez representantes entre los cien mejores del mundo, con un Alejandro Davidovich que sube once puestos, hasta el 28º, tras Roberto Bautista (21º) y por delante de Albert Ramos (40º), Jaume Munar (57º), Pedro Martínez (67º), Roberto Carballés (73º) y Bernabé Zapata (80º).

