Así opinan Barquisimetanos acerca del nuevo plan de administración de cargas

Este lunes, el equipo de Noticias Barquisimeto salió a la calle para consultar a los Barquisimetanos sobre los recurrentes cortes eléctricos ocurridos en las últimas semanas en la ciudad, asimismo aprovechamos para preguntar a los transeúntes si tienen conocimientos acerca del Plan de Administración de Cargas que aplicará Corpolec próximamente, a lo que estos respondieron:

Mercedes Encinoza «Los cortes son todos los días mas que todos en la noche, yo vivo en la Macias Mujica y no hay día que no se vaya la luz, además no sabemos cuando se va ir y cuando va venir, no hay una planificación». denunció

De igual modo, Jessicca Pardo manifiesta que los cortes en el sector La Miel son frecuentes lo que afecta la zona comercial en esta localidad, y confirma no tener conocimientos acerca del PAC.

Erika Gonzáles «en esta parte del centro se va entre 4 y 5 horas por la tarde a veces en la mañana como a las 11, lo que dificulta hacer las compras ya que los puntos no pasan, es bastante complicado tantos para los comerciantes vender y nosotros comprar lo que necesitamos, realmente no hay un horario establecido para uno planificarse y salir hacer la compras». acotó González

Leida Camacaro «estamos insatisfecha con estos cortes ya que no podemos ni hacer la comida, yo no tengo gas y tengo que cocinar con cocina eléctrica pero no puedo porque se nos va la luz y como no sabemos cuando se va, pues no podemos programar a veces para hacer la comida».

Katherin Torres «es muy incomodo ya que no se puede realizar algunas tareas del hogar pues y los aparatos eléctricos sufren mucho sobre todo con los bajones, no hay un horario.»

«hay días que se nos va en la mañana y otros días en la noche uno realmente no sabe como planificarse y los aparatos eléctricos sufren mucho a mi se me daño un televisor y quien me responde por eso». Manifestó Carmen López.

A través de esta encuesta, los Barquisimetanos y transeuntes de zonas aledañas a la localidad, mostraron estar insatisfechos con el racionamiento de luz que no les permite realizar las tareas diarias con normalidad, asimismo manifestaron no tener conocimiento acerca del nuevo plan de administración de cargas implementado por Corpoelec.

