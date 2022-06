Así explicó Nacho la supuesta crisis en su relación con Melany (+Video Oficial)

Caracas.- El cantante Nacho Mendoza y Melany Mille aclararon algunos rumores sobre una supuesta crisis en su relación amorosa y una infidelidad por parte del artista venezolano.

Los comentarios en redes sociales se difundieron hace algunos días, después de que la modelo y empresaria dejara de seguir al padre de su hija en Instagram y él borrara todas sus publicaciones de sus redes.

«Hola, hola, aquí estamos para comunicarte que acabas de ser parte de un experimento social que culminó con mucho éxito», arrancó Nacho. «Experimento que tenía como objetivo exponer y evidenciar la calidad de ser humano que eres», prosiguió Mille.

La pareja compartió que todo fue creado a propósito para demostrarles a sus seguidores que mucho de lo que se lee en redes es mentira. «Un buen porcentaje de lo que se ve en las redes es fabricado y que cada quien crea su fantasía y su nivel de falsedad», añadió Melany.

La idea de llevar el experimento realizado por ambos surgió también para la promoción de la nueva canción del intérprete venezolano de No te vas, quien estrenó un tema titulado Perro Mujeriego.

La letra se basa en un hombre que admite haber sido siempre un mujeriego, pero que por fin ha encontrado a la mujer que lo hace querer dejarlo todo atrás. «Sí, voy a aceptar que soy… un perro mujeriego… que conoció el amor y lo quiere a su lado hasta viejo», dice parte de la canción.

«El proceso de creación de esta canción, y de todas las que le seguirán, no solo me reconectó con mi esencia, sino que me devolvió la pasión por el arte en general», expresó Nacho Mendoza.

Pitazo