Así está el ranking: Rafa Nadal, hacia el nº 1 pese a la derrota en Indian Wells

Rafa Nadal sufrió su primera derrota en 21 partidos y cuatro torneos este año, pero irá a la tierra batida con cifras para alcanzar a medio plazo el número uno mundial que hoy recupera Novak Djokovic.

Rafa Nadal acaba su primera parte de la temporada con cifras de número uno mundial. La derrota ante Taylor Fritz en la final del Masters 1000 ATP de Indian Wells impidió el pleno después de tres títulos (ATP 250 de Melbourne, Open de Australia y ATP 500 de Acapulo) en 20 partidos ganados.

Ha sumado 3.350 puntos, cimentando su condición de líder de la Race, la clasificación que contabiliza sólo los puntos añadidos y consolidados durante la temporada en curso.

Casi duplica los puntos de su perseguidor, el ruso Daniil Medvedev (1.720). Un signo de que su mejor arranque de campaña de siempre le ha posicionado en la lucha por el nº 1 mundial ATP. No formaba parte de su lista de objetivos, pero los éxitos conllevan ascender en la clasificación.

Con el KO postrero en Indian Wells se dejó 400 puntos en el camino, pero tenía asegurado ya arrebatar la tercera plaza al alemán Alexander Zverev. Con 7.715 puntos, se encuentra a 750 del serbio Novak Djokovic, que recupera hoy lunes 21 de marzo el nº 1 que durante tres semanas ha tenido el ruso Daniil Medvedev, que tiene 8.445 puntos, 20 menos que ‘Nole’ y 730 más que Rafa.

En el Masters 1000 ATP de Miami que comienza la próxima semana, de los tres sólo Medvedev competirá. Nadal prefiere preservar su lesionado pie izquierdo y Djokovic no puede entrar en Estados Unidos por no haberse vacunado contra el coronavirus.

A continuación afrontarán el periplo más decisivo habitualmente para Rafa Nadal, la tierra batida. Expondrá 2.860 puntos, por los 3.530 de Djokovic, vigente campeón de Roland Garros. Sólo resta en la gira 790 Medvedev.

El ruso puede apuntalar el nº 1 si mejora en arcilla, aunque también puede sumar Nadal si recupera la corona en París y sigue aumentando su botín en otros torneos. Empezará encadenando Montecarlo (10-17 de abril) y Trofeo Conde de Godó (18-24 de abril).

Djokovic, con un solo torneo disputado y que sí puede competir en Europa tras la rebaja de las limitaciones por la Covid, tiene que ‘defender’ 5.575 puntos hasta agosto, por los 3.220 de Nadal y los 1.490 de Medvedev, quien sí sufrirá en términos de ranking en la segunda parte de la temporada, totalmente virgen para Rafa, que entonces lo tendrá todo para ser el nº 1, si el pie responde.

Taylor Fritz demostró en Indian Wells su condición de futuro top-10. Se estrena en el top-8, siendo octavo desde la vigésima plaza. Es el tercero mejor del año. Carlos Alcaraz viene detrás apretando fuerte: 15º en la clasificación, el séptimo del año.

Ranking mundial ATP

Tras Indian Wells

1. Novak Djokovic (Srb) / 8.465

​2. Daniil Medvedev (Rus) / 8.445

3. Rafa Nadal (Esp) / 7.715

4. Alexander Zverev (Rus) / 7.025

​​5. Stefanos Tsitsipas (Gre) / 6.055

6. Andrey Rublev (Rus) / 5.040

7. Matteo Berrettini (Ita) / 5.035

8. Taylor Fritz (USA) / 3.875

9. Casper Ruud (Nor) / 3.825

10. Felix Auger-Aliassime (Can) / 3.768

11. Hubert Hurkacz (Pol) / 3.586

12. Jannik Sinner (Ita) / 3.540

13. Cameron Norrie (GBR) / 3.530

14. Denis Shapovalov (Can) / 2.885

15. Carlos Alcaraz (Esp) / 2.771

16. Diego Schwartzman (Arg) / 2.660

17. Roberto Bautista (Esp) / 2.375

Race to Turín 2022

Clasificación de esta temporada

1. Rafa Nadal (Esp) / 3.350

​2. Daniil Medvedev (Rus) / 1.720

3. Taylor Fritz (USA) / 1.430

​4 Felix Auger-Aliassime (Can) / 1.410

5. Andrey Rublev (Rus) / 1.380

6. Stefanos Tsitsipas (Gre) / 1.350

7. Carlos Alcaraz (Esp) / 950

8. Matteo Berrettini (Ita) / 945

​9. Denis Shapovalov (Can) / 920

​10. Roberto Bautista (Esp) / 890

11. Cameron Norrie (GBR) / 830

Mundo Deportivo