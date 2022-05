Así está el ranking mundial ATP tras el KO de Rafa Nadal antes de Roland Garros

El ranking mundial ATP sufre un importante cambio tras la eliminación de Rafa Nadal y la no participación en Roma, último torneo antes del sorteo de Roland Garros.

Novak Djokovic conservó el número uno mundial pasando a semifinales del Masters 1000 ATP de Roma, siendo un posible rival de Nadal o Alcaraz ya en cuartos de París.

La eliminación de Rafa Nadal en los octavos de final del Masters 1000 ATP de Roma es preocupante porque fue consecuencia de la ostensible cojera por el dolor en le lesionado pie izquierdo que él calificó de «locura», de tan intolerable. Aguantó hasta la conclusión del encuentro con el canadiense Denis Shapovalov, pero sin hacer apoyos normales.

El manacorí, que cumplirá 36 años el día 3 de junio, confía en poder hallar una solución momentánea a una lesión «incurable», un remedio que mitigue el dolor y le permita afrontar con ciertas garantías de competición en Roland Garros, que se disputa del 22 de mayo al 5 de junio.

Nadal defendía el último de sus diez títulos en el Foro Itálico. El adiós en octavos supuso que entregara 910 de los 1.000 puntos que tenía en el casillero de Roma como campeón. Como consecuencia cede la cuarta plaza del ranking mundial al griego Stefanos Tsitsipas y baja a la quinta. Tiene 5.525, una ventaja de 755 sobre su más inmediato perseguidos, su compatriota Carlos Alcaraz, sexto con 4.770 y que decidió no participar en el torneo italiano tras haber encadenado el Godó y Madrid, pensando en llegar fresco y en forma a Roland Garros.

Siendo quinto y sexto, los españoles entrarán en el mismo lote de distribución de puestos en el cuadro del sorteo de París, el jueves 26. Entran en el grupo del 5 al 8, lo que implica que ya es imposible que se crucen antes de semifinales, siempre que no haya una baja por arriba que cambie el orden. El ruso Daniil Medvedev tiene previsto reaparecer en Ginebra, tras la operación de una hernia, y estar en Roland Garros.

Con Nadal cuatro, la opción de un choque español en cuartos era viable. Quinto, aleja a Alcaraz una ronda de su hipotético camino, no así a Novak Djokovic, que uno u otro se podrían encontrar en cuartos, cabiendo la opción de que suceda como en Madrid, que los tres grandes del evento vayan eliminándose entre sí.

El serbio se aseguró una semana 370 en el ranking mundial llegando a semifinales de Roma, batiendo en cuartos al canadiense Felix Auger-Aliassime. De no haberlo hecho, hubiera cedido el puesto a Medvedev, que ya lo tuviera durante tres semanas este año, antes de pasar por el quirófano.

Carlos Alcaraz debe restar 110 puntos de su título en el Challenger de Oeiras en 2021, pero será el primer lunes de competición de Roland Garros, con el cuadro confeccionado y en marcha.

El murciano es segundo en la Race, la clasificación del año, por detrás de Rafa Nadal. El griego Stefanos Tsitsipas rebasará a Alcaraz si llega a la final de Roma y se pondrá de número uno de 2022 si gana el título.

RANKING MUNDIAL ATP

1. Novak Djokovic (Srb) / 8.020

2. Daniil Medvedev (Rus) / 7.980

3. Alexander Zverev (Ale) / ​7.200

​4. Stefanos Tsitsipas (Gre) / 5.930

​5. Rafa Nadal (Esp) / 5.525

​6. Carlos Alcaraz (Esp) / 4.770

​7. Andrey Rublev (Rus) / 3.945

​8. Casper Ruud (Nor) / 3.940

​9. Felix Auger-Aliassime (Can) / 3.850

​10. Matteo Berrettini (Ita) / 3.805

RANKING RACE ATP

Puntos sumados en 2022

1. Rafa Nadal (Esp) / 3.620

2. Carlos Alcaraz (Esp) / 3.460

​3. Stefanos Tsitsipas (Gre) / 3.250

​4. Felix Auger-Aliassime (Can) / 2.025

5. Alexander Zverev (Ale) / ​1.980

​6. Andrey Rublev (Rus) / 1.920

​​7. Daniil Medvedev (Rus) / 1.900

​8. Taylor Fritz (USA) / 1.765

9. Casper Ruud (Nor) / 1.615

​10. Denis Shapovalov (Can) / 1.30

Mundo Deportivo